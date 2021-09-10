Возвращение к "Матрице" Лилли Вачовски сравнила с хождением по старым тропам в старых ботинках и отметила, что не хотела делать этого.

Поклонники культового фильма "Матрица" были несколько озадачены тем, что в трейлере новой части с подзаголовком "Воскрешение" режиссером указана только Лана Вачовски, поскольку основную трилогию она создавала со своей сестрой Лилли.

Дело в том, что Лилли Вачовски по ряду личных причин оказалась не заинтересована в проекте. В конце августа младшая Вачовски на виртуальной конференции по поводу сериала для канала Showtime "Работа в процессе" (она пишет к нему сценарий и выступает шоураннеркой) ответила на вопрос, почему ее имя не связано с новой частью фильма.

"Я завершила мой трансгендерный переход и была совершенно истощена, потому что мы сделали "Облачный атлас" и "Восхождение Юпитер", а также первый сезон "Восьмого чувства" подряд. Мы публиковали одно и готовили другое в одно и то же время. Речь идет о трех более чем 100-дневных съемочных периодах для каждого проекта, а еще каминг-аут и полное истощение – мой мир словно разваливался, даже несмотря на то, что я словно вылуплялась из своего яйца. Так что мне потребовался перерыв от этой индустрии. Мне нужно было восстановить связь с самой собой как художницей, и я сделала это, вернувшись к учебе, рисованию", – рассказала Лилли.

Поэтому к моменту, когда Лана задумала снять четвертую "Матрицу", ее сестра и напарница по творчеству была не готова к настолько большой и кропотливой работе. Лилли хотелось сменить род деятельности, к тому же она считала, для ее карьеры это будет шаг назад.

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"Лана придумала идею еще одного фильма "Матрица" и мы поговорили об этом. Собственно, мы начали обсуждать это в промежутке между смертью нашего отца и нашей мамы, которые ушли с разрывом около пяти недель. И в идее стать частью чего-то, что я уже делала раньше, было что-то явно непривлекательное", – так описала свои чувства Лилли. А возвращение к "Матрице" она сравнила с хождением по старым тропам в старых ботинках. "Я не хотела делать этого", – пояснила Лилли Вачовски.

Поэтому все, что она сделала для четвертой части "Матрицы", это дала сестре разрешение на использование общих сценарных наработок и созданных совместно персонажей. Так что имя Лилли может появится только в титрах. Ее участие в проекте было лишь косвенным, именно поэтому в трейлере упоминается имя только Ланы Вачовски, пишет 112ua.tv.

"Матрица-4": что известно

В 2021 году фанаты "Матрицы" смогут увидеть долгожданное продолжение культовой фантастической трилогии. Главные роли фильма снова сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, а режиссером, как и ранее, будет Лана Вачовски. Подробности сюжета неизвестны.

Киану Ривз сообщал, что это будет "история о любви", и она не будет приквелом к оригинальной трилогии. Премьера изначально была запланирована на конец мая 2021 года, однако в связи с тем, что съемки были приостановлены, ее несколько раз переносили. Теперь дата премьеры намечена на 22 декабря.

Трансгендерность Вачовски

Лилли и Лана Вачовски являются транс-женщинами. До трансгендерного перехода были известны как братья Вачовски - Лоренс Вачовски (Лана) и Эндрю Пол Вачовски (Лилли).

Слухи о трансгендерности Ланы Вачовски публиковались в различных изданиях с начала 2000-х годов, однако в то время Вачовски не высказывались публично на эту тему. Лана сделала каминг-аут как трансгендерная женщина в июле 2012 года, став первым открытым трансгендерным человеком среди крупнейших голливудских режиссеров.

Лилли в 2016 году в ответ на многочисленные угрозы аутинга (принудительного разглашения сведений о трансгендерности) со стороны издания Daily Mail также сделала публичный каминг-аут как трансгендерная женщина.

Автор: Ирина Погорелая