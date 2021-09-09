Киану Ривз вернулся к роли Томаса Андерсона.

В сети появился первый трейлер новой части культовой серии фантастических боевиков "Матрица".

Фильм получил название "Матрица: воскресение".

Судя по трейлеру, Киану Ривз вернулся к роли Томаса Андерсона. Однако теперь он старше на 20 лет и страдает от навязчивых воспоминаний о событиях предыдущих фильмов. Ходит к психотерапевту.

Во франшизу вернулась и Кэрри-Энн Мосс, игравшая Тринити. Показали также новых героев, о которых практически ничего не известно.

В трейлере указали точную дату премьеры - 22 декабря. Фильм выйдет не только в кинотеатрах, но и на стриминговой платформе HBO MAX.

"Матрица-4": что известно

В 2021 году фанаты "Матрицы" смогут увидеть долгожданное продолжение культовой фантастической трилогии. Главные роли фильма снова достанутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, а режиссером, как и ранее, будет Лана Вачовски. Подробности сюжета неизвестны.

Киану Ривз сообщал, что это будет "история о любви", и она не будет приквелом к оригинальной трилогии. Премьера изначально была запланирована на конец мая 2021 года, однако в связи с тем, что съемки были приостановлены, ее несколько раз переносили.

Автор: Дмитрий Захаров