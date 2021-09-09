В сети появился первый трейлер новой части культовой серии фантастических боевиков "Матрица".
Фильм получил название "Матрица: воскресение".
Судя по трейлеру, Киану Ривз вернулся к роли Томаса Андерсона. Однако теперь он старше на 20 лет и страдает от навязчивых воспоминаний о событиях предыдущих фильмов. Ходит к психотерапевту.
Во франшизу вернулась и Кэрри-Энн Мосс, игравшая Тринити. Показали также новых героев, о которых практически ничего не известно.
В трейлере указали точную дату премьеры - 22 декабря. Фильм выйдет не только в кинотеатрах, но и на стриминговой платформе HBO MAX.
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"Матрица-4": что известно
В 2021 году фанаты "Матрицы" смогут увидеть долгожданное продолжение культовой фантастической трилогии. Главные роли фильма снова достанутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, а режиссером, как и ранее, будет Лана Вачовски. Подробности сюжета неизвестны.
Киану Ривз сообщал, что это будет "история о любви", и она не будет приквелом к оригинальной трилогии. Премьера изначально была запланирована на конец мая 2021 года, однако в связи с тем, что съемки были приостановлены, ее несколько раз переносили.