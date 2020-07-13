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Рэпера Lil Marlo застрелили в своей машине

02:57, 13 июля 2020
Кино и музыка
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Рэпера Lil Marlo застрелили в собственном авто / Фото instagram.com/lilmarlo_1/

Полиция сообщила, что получила информацию о ДТП. После прибытия на место происшествия правоохранители обнаружили рэпера мертвым в своем автомобиле, сообщает TMZ.

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Следователи отметили, что музыкант был застрелен, находясь за рулем собственного автомобиля. Полиция выясняет обстоятельства убийства.

Как сообщал ранее УНИАН, британский рэпер Бен Чиджиоке, известный как Ty, умер из-за коронавируса.

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