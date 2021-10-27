Уже 7 ноября в 17:30 зрителей телеканала 1+1 ждет премьера второго сезона авторского проекта "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым".

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, что в своем проекте он покажет зрителям те места, которые с удовольствием посещает сам. И на этот раз сосредоточится не только на локациях, а на уникальных занятиях, которые можно попробовать только в Украине. Так, телеведущий рассказал, как впервые в жизни испытал экстремальный прыжок со 100-метровой высоты на урбанистической локации.

"Будем открывать новые виды туризма. Конечно, не обойдется и без экстрима. Например, в Запорожье я прыгал из трубы теплоэлектростанции на веревке. Это роуп-джампинг. Очень азартно, адреналин - на месяц вперед. Поднимаешься на трубу более ста метров и оттуда прыгаешь. Затем несколько секунд свободного падения и веревка плавно тебя фиксирует. Это тоже совершенно новый вид туризма - экстремальный", - приоткрыл занавес нового сезона Дмитрий Комаров.

В новых выпусках зрители увидят отдых на любой вкус и кошелек - от уровня класса люкс до бюджетных путешествий, а география маршрутов Дмитрия Комарова будет охватывать и горы, и морское побережье. Телеведущий узнает, действительно ли карпатские мольфары обладают невероятной магической силой, покажет, как путешествовать поездом в стиле "Восточного Экспресса", побывает на празднике Ивана Купала высоко в горах и встретит этот день по традициям, которым сотни лет, и которые невозможно увидеть в других украинских городах.

Главная цель проекта - развитие туристического потенциала Украины.

Куда именно на этот раз привело увлекательное путешествие самого известного украинского телеведущего-путешественника узнавайте уже со следующей недели. Не пропустите премьеру второго сезона "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым" уже 7 ноября в 17:30 на 1+1.

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Автор: Диана Могилевич