Шестая серия нового сезона получила самую низкую оценку.

В шестом эпизоде второго сезона сериала "Дом дракона" показали страстный поцелуй королевы Рейниры и леди Мисарии. За эту сцену кинокритики буквально "разнесли" приквел "Игры престолов".

Как известно, сериал создан по мотивам книги Джорджа Мартина "Огонь и кровь". Однако издание Independent пишет, что в романе поцелуя королевы и леди нет. Более того, по сценарию сериала такая сцена не была предусмотрена.

Стоит указать, что у шестого эпизода картины самый низкий рейтинг, из-за поцелуя актрис Эммы Д'Арси (Рейнира) и Соны Мизуно (Мисария). Многие киноманы высоко оценили актерскую игру знаменитостей и квир-романтику в сериале, но были и те, кто осудил поцелуй. На сайте IMDb 33% зрителей оценили эпизод только одной звездой.

Один из критиков отметил, что сцена с поцелуем была "ненужной и приведет к гибели сюжетной линии".

Другой фанат сериала был разъярен, увидев сцену. Он написал: "Добавление такой бессмысленной сцены, предложенной какой-то актрисой, играющей героиню, или неизученных идей сценариста, который даже не понимает этот мир и считает его своим, сместило историю от глубокого конфликта между семьей и смертельной войной к какой-то дешевой версии, которая не имеет отношения к основному конфликту".

Тем не менее после большого количества хейта, наиболее популярной оценкой сериала остается 10 звезд. Многие поклонники выразили благодарность за показ в сериале квир-романтики и отметили, что поцелуй королевы и леди был изюминкой 6 эпизода.

Сам автор романа Мартин поддержал актрис и похвалил их за творческую свободу в кадре.

Поцелуй стал неожиданностью для самих артисток. Во время съемок, как рассказывала Мизуно, они почувствовали, что после нежных объятий правильно было завершить сцену эмоциональным поцелуем.

"Я думаю, что именно объятия - интимная уязвимость этих объятий - превратилась в этот очень нежный и страстный поцелуй, который был довольно удивительным. Я думаю, что это очень волнующий момент для нас обоих", - делилась Соноя.

В то же время Д'Арси отметила, что момент с поцелуем родился из "желания соединить" персонажей и показать близость героинь.

"Я думаю, что то, что вы видите вначале, - это близость, и близость, которой Рейнира делится так редко. Даже в некоторых других ее романтических отношениях было много презентации, много бравады, часто с обеих сторон. Безусловно, с Деймоном, я думаю, обе стороны борются за то, чтобы показать себя сильными. Тогда как с Мисарией, они удивительно честны. Сначала возникает огромное чувство эмпатии и благодарности к этому человеку. Рейнира очень поражена жизнью, которую так мужественно прожила Мисария. Затем они становятся двумя телами, полностью охваченными прикосновениями", - рассказала Эмма.

О чем сериал "Дом дракона"

Сериал рассказывает о событиях на вымышленном континенте Вестерос, происходивших примерно за 200 лет до событий "Игры престолов". Сюжет сконцентрирован на "Танцах драконов" - гражданской войне (129-131 год от завоевания Эйегона I), причиной которой является борьба Таргариенов.

Война началась после смерти короля Визериса I, когда принцесса Рейнира поддержала партию "черных", а принц Эйегон Старший выступил за партию "зеленых". Наследники короля одновременно объявили о своих правах на Железный трон. Во втором сезоне борьба между претендентами на престол обострится.

Напомним, ранее стало известно, где снимали первый сезон сериала "Дом дракона".

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