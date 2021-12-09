8 декабря состоялась долгожданная премьера "Секс и город".

8 декабря в Нью-Йорке на красную дорожку собрались популярные селебрити в честь премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе". Киноманы смогут увидеть "Секс и город" уже 10 декабря 2021 года, а пока у нас есть возможность насладиться образами знаменитостей.

Главная героиня Сара Джессика Паркер на красной дорожке выглядела настоящей принцессой. Она подобрала пышное серо-голубое платье от бренда Oscar de la Renta, которое дополнила длинной шалью на плечах. Также она подобрала малиновые лодочки и сделала пучок. Не обошлось и без курьезов - у Сары развалилась сумочка.

Актриса Николь Ари Паркер, заменившая в сериале Саманту появилась в блестящем мини-платье от CD Greene. Дополнила она образ босоножками на высоком каблуке и маленькой сумочкой.

Бриджет Мойнахан предстала перед папарацци в более сдержанном образе. Она подобрала черный комбинезон, местами украшенный стразами. Этот лаконичный образ ей помог воплотить в реальность бренд Rachel Zoe.

Синтия Никсон в оранжевой мантии от Christopher John Rodgers выглядела достаточно ярко, но в то же время сдержанно.

Ранее УНИАН сообщал, как прошла премия People's Choice Awards.

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Автор: Диана Могилевич