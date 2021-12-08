Церемония состоялась 7 декабря 2021 года в Калифорнии.

47-я церемония вручения награды People's Choice Awards прошла 7 декабря 2021 года в Barker Hangar в Санта-Монике, штат Калифорния. Шоу, организованное Кенаном Томпсоном, было первым, которое было представлено перед личной аудиторией с 2019 года.

Интересно, что звезды пришли на вручение премии в достаточно эксцентричных нарядах. Американская актриса Бекки Джи дефилировала в желтом откровенном платье, которое полностью оголяло ее бедро и бока. В похожем образе пришли Порша Уилльямс и Эмма Эрнан. Отметим, что платья с высоким разрезом было маст-хевом этой церемонии.

А вот канадская актриса Джиджи Гордже пришла в "голом" платье, сквозь которое просвечивалось нижнее белье. К слову, она такая была не одна.

Не менее эпатажно выглядела и другая актриса, появившаяся на церемонии в пышном платье с анималистическим принтом. Она стала прям настоящей хищницей.

Кроме эпатажа и ярких образов, на церемонии People's Choice Awards можно было подсмотреть за страстными поцелуями звездных пар. Не стеснялись своих чувств телезвезда Джо Амабиле и актриса Серена Питт, а также гимнастка Шон Джонсон и футболист Эндрю Ист.

Отметим, Скарлетт Йоханссон получила премию "Любимая драматическая киноактриса", а лента "Черная вдова" с ее участием был признан лучшим фильмом года.

Дуэйн Джонсон стал фаворитом церемонии, так как получил сразу три награды - "Лучший киноактер", "Лучший комедийный актер" и "Народный чемпион".

А вот Том Хиддлстон стал лучшим актером в категории телешоу за работу в ленте "Локи".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич