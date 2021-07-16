Премьера фильма состоится 6 сентября 2021 года.

Канал Lifetime показал трейлер фильма под назанием "Гарри и Меган: Побег из дворца", который повествует историю герцога и герцогини Сассекських.

Роль Меган в байопике сыграла Сидни Мортон, а Гарри - Джордан Дин. Принца Уильяма исполнил на экране Джордан Уэлен, а Кейт Миддлтон - Лаура Митчелл.

Сюжет будет посвящен их громкому уходу из монаршей семьи.

Премьера фильма состоится 6 сентября 2021 года, передает 112ua.

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Принц Гарри и Меган Маркл: история выхода из королевской семьи

8 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские неожиданно объявили, что отказываются от статуса старших членов королевской семьи и от привилегий, которые он им предоставлял. По слухам, во дворце тяжело восприняли это известие. Однако позже королева публично поддержала решение внука и его супруги.

Принц Гарри и Меган Маркл официально утратили свои королевские полномочия 31 марта 2020 года. Они также не могут использовать бренд Sussex Royal ни в личных, ни в коммерческих целях.

После выхода из королевской семьи Гарри и Меган вместе с сыном Арчи переехали в США. Там у них родилась дочь.

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Автор: Иван Бойко