Образ главной героини сериала основан на реальной исторической личности.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл спродюсирует мультсериал под рабочим названием "Жемчужина" для стриминг-сервиса Netflix.

Об этом сообщает благотворительная организация Archewell, которую основали Маркл и ее муж принц Гарри.

Известно, что это второй совместный проект Меган Маркл и Netflix. В апреле объявили о начале съемок документального сериала "Сердце непобежденных", разработанного Archewell.

Вместе с Меган Маркл исполнительными продюсерами мультсериала станут Дэвид Ферниш ("Рокетмен"), Кэролайн Сопер ("Шерлок Гномс"), Лиз Гарбус ("Что случилось, мисс Симон?"), Дэн Коган ("Икар") и Аманда Рында ("DC девчонки-супергерои").

Мультсериал Меган Маркл «Жемчужина»: сюжет

Читайте такжеПоявились трейлер и постеры нового сезона супергеройского сериала "Титаны" (фото, видео)Главная героиня мультфильма – 12-летняя девочка по имени Жемчужина (или Перл). Она учится проявлять свои сильные стороны и вдохновляется успешными женщинами, путешествуя во времени.

Образ девочки основан на реальной исторической личности.

По задумке создателей проекта, мультсериал будет "воспевать выдающихся женщин" и отсылать к реальным историческим событиям.

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Автор: Катерина Шварц