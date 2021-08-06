Итальянская группа Maneskin, победившая на "Евровидении" в этом году, приятно удивила своих фанатов. Музыканты записали песню вместе с легендарным американским певцом Игги Попом.
Результат коллаборации уже опубликован на YouTube-канале группы Maneskin.
Игги Поп и Maneskin создали альтернативную версию песни итальянской группы I wanna be your slave. Американский рокер добавил свою "олдскульную" нотку панк-музыки и драйва. Песня приятно удивила многих фанатов.
Комментаторы отметили, что солист Maneskin Дамиано Давид в буквальном смысле "поймал легенду". Тот факт, что Игги Поп обратил внимание на современную группу и согласился на совместную песню, говорит о многом.
Музыканты Maneskin анонсировали новую песню еще несколько дней назад. Артисты публиковали на своей странице в Twitter фрагмент своей беседы с Игги Попом по видеосвязи. После этого они показывали постер, на котором Дамиано Давид и другие участники группы позируют рядом с легендой панк-рока.
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