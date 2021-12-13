Главный герой картины 17-летний Поль по сюжету встретит Антуана и его отца Марка.

Первый официальный тизер украинского фильма "Мой юный принц", который описывает отношения между двумя парнями, появился в сети.

Читайте также"Аббатство Даунтон: Новая эра": вышел первый трейлер фильма (фото, видео)Релиз фильма намечен на июль 2022 года. Однако еще до выхода на экраны картина Василяна Хачатура вызвала много шума. Фильм стал победителем 17-го питчинга Госкино и получил финансирование от государства в размере 20 млн грн, что возмутило общественность. Авторов картины обвинили в пропаганде ЛГБТ и оскорблении чувств верующих.

Фильм рассказывает о 17-летнем парне по имени Поль, который ведет разгульный образ жизни. Он живет с матерью на деньги бабушки, которая заработала их продавая произведения искусства.

По сюжету, Поль встречает Антуана и его отца Марка. Вскоре после этого они станут ключевыми фигурами в деле о двойном убийстве.

Напомним, украинский фильм "Плохие дороги" Наталки Ворожбит попал в лонг-лист кинопремии "Оскар". Он может побороться за победу в номинации "Лучший иностранный фильм". Войдут ли "Плохие дороги" в шорт-лист премии мы узнаем 21 декабря 2021 года.

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Автор: Екатерина Малюга