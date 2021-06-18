Фильм скоро выйдет в прокат / Скриншот YouTube
Стриминговая платформа Netflix выпустила трейлер фильма ужасов "Классическая история ужасов".
"Туристы. Машина попадает в аварию. Заброшенный дом. На фоне звучит детская музыка. Думаете, что звучит знакомо? Передумаете", - говорится в описании ролика.
В картине появятся такие актеры как Матильда Лутц, Пеппино Мадзотта, Уилл Меррик, Юлия Соболь, Алида Бальдари Калабрия, Кристина Донадио, Джастин Коровкин.
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