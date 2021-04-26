Сегодня онлайн видеосервис Hulu представил короткий тизер своего сериала "Девять совершенно незнакомых людей" с участием Николь Кидман.
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Ролик был опубликован на канале Hulu в YouTube.
"Добро пожаловать в Tranquilim House, где всего за 10 дней вы преобразитесь", - сказано в описании.
Как сообщается, действие сериала развернется в отеле. За 10 дней директор отеля круто изменит жизни своих постояльцев: им придется хорошенько побороться за свои жизни.
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