Также стала известна официальная дата выхода фильма в прокат – 7 января 2022 года.

Телекомпания Universal Pictures опубликовала новый трейлер шпионского боевика "355" (The 355), выход которого был перенесен на целый год из-за пандемии коронавируса.

Картина рассказывает о пятерых представительницах спецслужб пяти стран – США, Великобритания, Германия, Колумбия и Китай, которые вынуждены объединить усилия, чтобы предотвратить Третью мировую войну.

Главные роли в фильме исполнили Джессика Честейн ("Древо жизни", "Интерстеллар", "Оно 2"), Лупита Нионго ("12 лет рабства", "Черная пантера", "Мы"), Пенелопа Крус ("Вики Кристина Барселона", "Голова в облаках", "Эскобар"), Дайан Крюгер ("Бесславные ублюдки", "Троя", "Господин никто") и Фань Бинбин ("Железный человек 3", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Потерянные в Пекине"). Также в фильме задействованы Себастиан Стэн ("Первый мститель", "Сокол и Зимний солдат", "Тоня против всех") и Эдгар Рамирес ("Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений", "Круиз по джунглям", "Девушка в поезде").

Читайте такжеЧто посмотреть на выходных: долгожданный "Веном 2" и фестиваль немецкого киноРежиссером фильма выступил кинопродюссер Саймон Кинберг, работавший над сценариями многих известных голливудских франшиз, среди которых "Люди икс", "Три икса" и "Шерлок Холмс". Его режиссерским дебютом стал супергеройский фильм "Люди Икс: Темный Феникс", впрочем, весьма прохладно принятый критиками.

Как сообщал УНИАН, ранее студия Marvel показала новый тизер предстоящего супергеройского экшна "Вечные", из которого стало известно, что в фильме впервые в истории киновселенной появится ЛГБТ-семья.

Автор: Марина Григоренко