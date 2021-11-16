Этот год стал самым успешным для формата за все время его существования – сейчас уже подтверждено производство 22 адаптаций.

Шоу "Последний герой" был отмечен самыми престижными наградами в мире, среди которых премия "Эмми" в номинации "Выдающийся документальный фильм", награда "Выбор народа" в номинации "Любимое реалити-шоу" и другие.

По формату "Последний герой" - это шоу, которое испытывает силу духа как известных личностей, так и непубличных участников. Они оказываются на необитаемом тропическом острове, где имеют с собой лишь небольшое количество вещей, жажду к победе и природную смекалку, и ни одна секунда их приключений на острове не останется вне поля зрения камер. Герои ищут пищу, строят жилье и создают свой собственный "общественный строй" с распределением обязанностей, иерархии и конкуренции, соревнуясь во все более сложных испытаниях на стратегию, хитрость и безжалостность.

Читайте также"Україна має талант": экстремальный акробат повторил трюк Ван Дамма и сделал сальто со штангойВ каждой серии финальный совет племен имеет неожиданную кульминацию. Участники племени собираются, чтобы проголосовать за того, кто покинет остров. Голосование проводится анонимно, и у участников могут быть разные причины для голосования (обида, ревность или даже личностные конфликты), но решение совета племен является окончательным, и в каждом эпизоде один герой должен покинуть игру.

Об особенностях украинской адаптации, ее названии, а также о том, кто примет участие в шоу, будет сообщено позже. Следите за новостями телеканала 1+1.

Напомним, ранее Сильвестр Сталлоне рассекретил участие в съемках фильма "Стражи галактики 3".

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Автор: Диана Могилевич