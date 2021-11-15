Выход картины запланирован на май 2023 года.

Известный американский актер Сильвестр Сталлоне снимается в фильме Джеймса Ганна "Стражи галактики 3".

Свое участие в съемках он подтвердил в Instagram.

"Что вас ждет? Будьте бдительны!" – подписал Сталлоне фото, на котором он изображен в образе своего персонажа.

До этого актер поделился видео со съемок. В них он продемонстрировал оборудование с площадки для захвата мимики лица.

Судя по всему, Сталлоне вернется к роли космического пирата Стакара Огорда.

"Стражи галактики 3": что известно о фильме

Читайте также"Красное уведомление" побило рекорд по стартовым просмотрам на NetflixСъемки фильма уже стартовали. Предполагается, что картина выйдет в мировой прокат в мае 2023 года.

Кроме Сталлоне, в ленте снимаются Крис Пратт, Зои Солдана, Дейв Батиста, Карен Гиллан и другие.

Первая часть супергеройского фильма "Стражи галактики" вышел в 2014 году и стал десятой картиной кинематографической вселенной Marvel.

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Автор: Катерина Шварц