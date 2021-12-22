Трек стал доступным на музыкальных платформах на День Святого Николая.

Победитель "Голоса страны-11" Сергей Лазановский презентовал новогодний трек "Санта Никко".

"Санта Никко" - это манифест новогодних праздников. В нем все то, чего мы так ждем с приходом зимы: беззаботность, подарки, веселое настроение, праздничные гирлянды. Кроме того, Сергей Лазановский один из немногих украинских артистов, кто в этом году решил создать рождественско-новогоднее настроение для своей аудитории праздничным треком.

Читайте также"Голос страны": Дорофеева рассказала о конкуренции с одним из судей (видео)""Санта Никко" - это моя первая новогодняя песня. Причин для нее есть две. Первая - хочу добавить слушателям праздничного настроения, создать предвкушение праздника и настоящего новогоднего чуда. Вторая - мы в Украине никак не забудем про Деда Мороза, который является олицетворением советского времени. Все равно на каком-нибудь праздновании он да и появится. Santa Nikko - персонаж, который пришел, чтобы заменить советского Деда Мороза! Поговаривают, что он является дальним родственником всем известного Святого Николая! Все возможно", - отметил исполнитель.

Певец уверен, что такого праздничного героя не хватает украинцам. Песня "Санта Никко" активно распространяется в соцсети TikTok и становится вирусной. На нее уже сняли видео популярные блогеры и артисты такие как Даша Евтух, Надя Дорофеева и другие.

Напомним, ранее Оля Полякова поразила откровенным нарядом на съемках шоу "Голос страны".

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