Премьера картины запланирована на февраль 2021 года.

В сети появились кадры биографической драмы о певице Билли Холидэй, под названием "Соединенные Штаты против Билли Холидэй".

Читайте такжеВышел первый трейлер биографического фильма "Stardust" про Дэвида БоуиСнимки опубликовало издание Vanity Fair. Премьера картины запланирована на февраль 2021 года.

Главную роль в фильме сыграла артистка Андра Дэй. Режиссером выступил Ли Дэниэлс, а сценарий написала лауреат Пулитцеровской премии Сьюзен Лори-Паркс.

В байопике также снимались Треванте Роудс ("Лунный свет"), Гаррет Хедлунд ("Трон: Наследие"), Наташа Лионн ("Жизнь матрешки").

В фильме показан период наркозависимости Холидэй. Из-за этого в 1959 году певицу арестовало ФБР. Один из агентов под прикрытием влюбляется в Холидэй незадолго до ее смерти, передает 112.ua.

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Автор: УНИАН