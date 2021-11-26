Съемки велись три ночи подряд.

Популярный британский певец Эд Ширан прилетал в Украину для съемок своего клипа. В украинской столице он провел три дня и сделал комплимент Киеву.

В своем Инстаграме певец поделился впечатлениями от Киева и расхвалил Украину. "Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в твоем прекрасном городе, Украина замечательная", - написал исполнитель.

Он выложил первое фото со съемок клипа, детали которого держит в секрете. Как выяснилось, съемки развернули возле корпуса механико-математического факультета КНУ возле Выставочного центра, сообщает showbiz.24tv.ua

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Месяц назад Эд Ширан выпустил четвертый студийный альбом, который получил название "=" – Equals. В него вошли 14 песен.

Какие артисты снимали клипы в Украине

Певица Дуа Липа снимала клип на песню We're Good в Украине.

В октябре 2018 года в Киеве на Дарницком мосту Майли Сайрус устроила гонки с автомобилями полиции, которые можно увидеть в клипе на песню Nothing Breaks Like a Heart.

В декабре 2018 года, незадолго после победы на Евровидении, в Киев прилетала Нетта Барзилай. В столице сняли ее клип на песню Bassa Sababa.

Британская группа Coldplay снимала в Киеве клип на трек Trouble In Town. В видео засветились станция метро "Олимпийская", Дом одежды на Львовской площади, торговый центр "Украина" и Premier Hotel Lybid.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года Эд Ширан, снявший в новом клипе жену, решил взять паузу в творчестве. Исполнитель заявил, что берет тайм-аут и уходит со сцены. В своем Instagram артист признался, что с 2017 года он работал в режиме нон-стоп. Ширан очень устал за последние годы, поэтому собирается отдохнуть и набраться сил для новых свершений. В частности, Эд рассказал, что планирует много путешествовать, писать и читать книги. Впрочем, звезда пообещал фанатам вскоре вернуться к творчеству.

Автор: Ирина Погорелая