Эд Ширан ошеломил новостью о творческой паузе

Певец заявил, что нуждается в отдыхе.

Популярный английский певец Эд Ширан, который снял в новом клипе жену, решил взять паузу в творчестве.

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Исполнитель заявил, что берет тайм-аут и уходит со сцены. В своем Instagram артист признался, что с 2017 года он работал в режиме нон-стоп. Ширан очень устал за последние годы, поэтому собирается отдохнуть и набраться сил для новых свершений.

В частности, Эд рассказал, что планирует много путешествовать, писать и читать книги. Впрочем, звезда пообещал фанатам вскоре вернуться к творчеству.

"Всем моим родным, друзьям и фанам я благодарен за то, что вы всегда оставались удивительными. Я обещаю вернуться с новой музыкой, когда наступит время. Мне необходимо пережить чуточку больше событий и эмоций, чтобы иметь о чем писать песни", – поделился с поклонниками исполнитель.

Фанатов звезды изрядно потрясла эта новость. В комментариях они писали, что не хотят отпускать кумира со сцены и уже не дождутся его новых хитов.

"Нет-нет-нет!", "С нетерпением ждем твоего возвращения", "Я плачу", "Мы любим тебя и будем скучать", – писали юзеры.