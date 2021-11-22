В новом клипе можно увидеть откровенные декольте, яркий мейк и ангельские крылья.

Специально к годовщине своего прихода в группу "ВИА Гра" певица Вера Брежнева решила сделать подарок поклонникам - ремейк трека "Не надо".

В видео на песню звезда буквально закосплеила саму себя из двухтысячных. И даже макияж певицы был повторен точь-в-точь, а выполнил его тот же визажист, что и 19 лет назад.

Читайте также"Бабушки в шоке": киевлянка впечатлила горячим тверком на главной сцене страны (видео)Ролик снят в стиле того времени и отсылает к ярким образам Веры в группе: от модного тогда маникюра и аксессуаров до ультра-мини, которое сводило с ума миллионы фанов певицы.

"Именно в этот день, 22 ноября, 19 лет назад я пришла на кастинг в группу "ВИА Гра", который изменил мою жизнь. На съемке сработала машина времени, и я будто вернулась в прошлое: с лёгкостью вспомнила, как мы тогда позировали, какие эмоции переживали. Это было незабываемо", - рассказала Вера Брежнева.

"Не надо, не надо ни ада, ни рая", - поет Вера и появляется на обложке ремейка в ангельском образе с огромными крыльями и проникновенным взглядом.

Поклонники отметили, что певица совсем не изменилась, а стала ещё более красивой и чувственной.

Напомним, в ночь с 21 на 22 ноября состоялась премия American Music Awards 2021.

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Автор: Диана Могилевич