Опубликован тизер-трейлер второго сезона сериала "Пацаны"
20:08, 08 июля 2020Кино и музыка
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В новом трейлере показали нового персонажа по прозвищу Штормфронт.
Опубликован новый трейлер шоу "Пацаны" от Amazon / Cкриншот
Сервис Amazon Prime Video опубликовал тизер-трейлер второго сезона сериала «Пацаны» о противостоянии группы отступников и команды двуличных супергероев.
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В новом трейлере, среди прочего, показали нового персонажа по прозвишу Штормфронт, которая обладает способностью управлять молниями. Она войдет в группу супергероев, известную как «Семерка», и станет оспаривать в ней место ее признанного лидера Хоумлендера.
Второй сезон шоу стартует 4 сентября на Amazon Prime.
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