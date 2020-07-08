Опубликован тизер-трейлер второго сезона сериала "Пацаны"

В новом трейлере показали нового персонажа по прозвищу Штормфронт.

Сервис Amazon Prime Video опубликовал тизер-трейлер второго сезона сериала «Пацаны» о противостоянии группы отступников и команды двуличных супергероев.

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В новом трейлере, среди прочего, показали нового персонажа по прозвишу Штормфронт, которая обладает способностью управлять молниями. Она войдет в группу супергероев, известную как «Семерка», и станет оспаривать в ней место ее признанного лидера Хоумлендера.

Второй сезон шоу стартует 4 сентября на Amazon Prime.

Ранее сообщалось, что третий сезон комедийного сериала "Метод Комински" станет финальным.

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