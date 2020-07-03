Третий сезон комедийного сериала "Метод Комински" станет финальным

В сериале снимаются Майкл Дуглас, Алан Аркин, Джейн Сеймур, Пол Райзер.

Netflix продлил комедийный сериал "Метод Комински" на третий сезон, который станет финальным.

""Метод Комински" был для меня настоящей страстью, это было невероятно - получить теплые отклики и от зрителей, и от критиков. Я в предвкушении завершения этой истории в финальной главе", - сказал сценарист шоу Чак Лорри, сообщает Deadline.

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В сериале снимаются Майкл Дуглас, Алан Аркин, Джейн Сеймур, Пол Райзер.

Когда состоится премьера сезона, неизвестно. Также не сообщается о том, когда стартуют съемки, поскольку оба актера, исполняющие главные роли, входят в группу риска заражения коронавирусом из‑за своего возраста.

Аркину в этом году исполнилось 86 лет, а Дугласу в сентябре будет 76.

Как сообщал ранее УНИАН, Netflix готовит приквел популярного сериала "Ведьмак".

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