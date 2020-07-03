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Третий сезон комедийного сериала "Метод Комински" станет финальным

23:29, 03 июля 2020
Кино и музыка
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Сериал продлили на третий сезон / Фото deadline.com

""Метод Комински" был для меня настоящей страстью, это было невероятно - получить теплые отклики и от зрителей, и от критиков. Я в предвкушении завершения этой истории в финальной главе", - сказал сценарист шоу Чак Лорри, сообщает Deadline.

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В сериале снимаются Майкл Дуглас, Алан Аркин, Джейн Сеймур, Пол Райзер.

Когда состоится премьера сезона, неизвестно. Также не сообщается о том, когда стартуют съемки, поскольку оба актера, исполняющие главные роли, входят в группу риска заражения коронавирусом из‑за своего возраста.

Аркину в этом году исполнилось 86 лет, а Дугласу в сентябре будет 76.

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