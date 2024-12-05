Главным претендентом является звезда сериала "Я могу уничтожить тебя".

Телеканал HBO, который сейчас работает над сериалом о колдуне Гарри Поттере, ищет актера на роль профессора Северуса Снейпа. Главным претендентом пока является британский актер Паапа Эссиеду. Об этом пишет издание Variety.

Известно, что 34-летнему мужчине уже предложили эту роль. Но пока Паапа не дал официального ответа. Если же он примет предложение, то это будет означать, что сериал будет иметь разный актерский состав и, как хотели поклонники, на экране среди главных персонажей будет темнокожий актер.

"Мы понимаем, что такой громкий сериал вызовет много слухов и спекуляций. Поскольку мы проходим через препродакшн, мы будем подтверждать детали только тогда, когда официально завершим заключение сделок", - отметили создатели сериала.

Видео дня

К слову, премьера ленты запланирована на 2026 год.

Как известно, первой звездой, сыгравшей роль профессора Северуса Снейпа, стал актер Алан Рикман. Однако в 2016 году он умер от рака поджелудочной железы. Мужчине было 69 лет.

Что известно о Паапе Эссиеду

Сначала играл в спектаклях "Гамлет" и "Король Лир", а затем попробовал себя в кино. Первыми киноработами Паапы стали фильмы "Убийство в Восточном экспрессе" и "Люди". Позже актер сыграл в сериалах "Банды Лондона", "Я могу тебя уничтожить". Кстати, за последнюю киноленту актер был номинирован на премию "Эмми" в прайм-тайм и премию Британской телевизионной академии.

Напомним, ранее известный актер Джеймс Мак-Эвой признался, что мог сыграть темного волшебника в "Гарри Поттере".

Вас также могут заинтересовать новости: