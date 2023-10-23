В широкий украинский прокат фильм выйдет 28 марта 2024 года.

Кинокомпания FILM.UA Distribution представила официальный тизер остросюжетной драмы "Оставайся онлайн", украинская премьера которой состоится на этой неделе в рамках 52-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

В центре сюжета фильма – девушка Катя, которой в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года случайно достается ноутбук незнакомого мужчины. Катя прячется от ракетных обстрелов дома, пытаясь найти владельца ноутбука, который исчез после российских ударов. Рискуя своей жизнью и жизнью близких, Катя пытается спасти незнакомых украинцев. Фильм "Оставайся онлайн" – это история обычных украинцев, у которых не остается выбора, кроме как стать героями.

Главные роли в фильме исполнили Елизавета Зайцева, Александр Рудинский (фильм "Лучшие выходные", сериал "Первые дни"), Гордей Дзюбинский, Роман Лях, Александр Ярема ("Памфир", "Уроки толерантности", "Номера") и другие.

Режиссером фильма выступила Ева Стрельникова, которая до этого много работала на телевидении.

Как отмечают авторы фильма, он полностью – от идеи до реализации – был создан во время полномасштабного вторжения за средства частных инвесторов. В нетипичном для украинского рынка формате скринлайфа авторы рассказали о российско-украинской войне в условиях диджитализированного мира, где есть место человеческим переживаниям и эмоциям.

Мировая премьера фильма состоялась в июле 2023 года. Он уже имеет в своем активе награду "Лучший первый игровой фильм" от Fantasia Film Festival, проходившем в Монреале (Канада).

В широкий украинский прокат лента выйдет 28 марта 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: