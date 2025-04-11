Уже через несколько лет каскадеры смогут получить престижную награду за свои роли.

Международную кинопремию "Оскар" ждут большие изменения. С 2028 года на кинособытии будут вручать награды каскадерам. Окончательные детали номинации за каскадерское мастерство объявят позже. Однако уже стало известно, что первыми в истории "Оскар" получат каскадеры, которые снимутся в фильмах, выпущенных в 2027 году.

Об этом сообщили на официальном сайте кинопремии. Совет руководителей Академии кинематографических искусств и наук объявил, что подробности о вручении статуэток за искусство выполнения трюков станут известны в 2027 году. Учреждение новой категории на премии приурочено к годовщине "Оскара". В 2028 году кинособытию исполнится 100 лет с момента основания.

Награждение каскадеров - это большое достижение, которое наконец отметит их мастерство и умение. Ранее их способности не слишком ценили в кинематографе, однако сейчас они пользуются большим спросом в мире кино.

Видео дня

"С первых дней кино создание трюков было неотъемлемой частью кинопроизводства. Мы гордимся тем, что чествуем инновационную работу этих технических и творческих деятелей культуры, и мы отмечаем их за решительность и преданность этим важным событием", - отметили генеральный директор академии Билл Крамер и президент академии Джанет Янг.

Как пишет Variety, также новость о награждении каскадеров уже прокомментировал режиссер Дэвид Литч, известный по картинам "Джон Уик", "Дэдпул 2", "Каскадеры" и другие. Он, кстати, начинал свой путь в кино именно с каскадерского мастерства, а также был постановщиком трюков.

"Трюки необходимы для каждого жанра кино и у них глубокие корни в истории нашей индустрии - от новаторских работ первых пионеров, таких как Бастер Китон, Гарольд Ллойд и Чарли Чаплин, до вдохновляющего артистизма современных дизайнеров, координаторов, исполнителей и хореографов трюков. Для многих из нас это был долгий путь. Крис О'Хара и я потратили годы, чтобы воплотить этот момент в жизнь, стоя на плечах профессионалов каскадеров, которые неутомимо боролись за признание в течение десятилетий. Мы невероятно благодарны. Спасибо, Академия", - сказал американский режиссер.

Что известно о премии "Оскар"

Академию кинематографических искусств и наук основали в 1927 году. Именно эта организация основала и проводит кинопремию "Оскар" с 1927 года. Золотую статуэтку, которая стала символом премии, впервые вручили в 1939 году. Она отражает пять кинопрофессий: актерскую, сценаристскую, режиссерскую, продюсерскую и техническую.

Нынешняя церемония собрала рекордное количество зрителей за последние пять лет. Трансляцию кинособытия посмотрели 19,69 миллиона человек. Лучшим фильмом в 2025 году признали "Анору" с российскими актерами в ролях. Статуэтки за лучшую мужскую и женские роли получили Эдриен Броуди ("Бруталист") и Майки Мэдисон ("Анора").

Напомним, ранее стало известно, когда состоится "Оскар-2026" и кто станет его ведущим. Мероприятие состоится 15 марта. По традиции оно пройдет в Лос-Анджелесе в театре Долби.

Вас также могут заинтересовать новости: