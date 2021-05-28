Таким образом она назначена на 27 марта 2022 года.

Киноакадемия США перенесла на месяц проведение 94-й церемонии вручения премии "Оскар".

Таким образом она назначена на 27 марта 2022 года. Ранее сообщалось, что церемония состоится 27 февраля. Причины переноса не уточняются.

«94-я церемония вручения премии "Оскар" перенесена на воскресенье, 27 марта 2022 года», - сообщается на сайте премии. Мероприятие пройдет на сцене Dolby Theatre в Голливуде и будет транслироваться на телеканале ABC.

Согласно графику, список фильмов, вошедших в шорт-лист премии в ряде номинаций, опубликуют 21 декабря, а номинантов на премию во всех категориях объявят 8 февраля, передает kommersant.

Вручение премии "Оскар" в 2021 году

В этом году церемония вручения премии «Оскар» прошла в ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе. Лучшим фильмом стала «Земля кочевников», лучшим режиссером — Хлои Чжао, лучшей актрисой — Фрэнсис Макдорманд, а лучшим актером — Энтони Хопкинса.

Трансляцию церемонии посмотрело 9,85 млн зрителей, это рекордно низкий показатель за всю историю вручения премии.

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Автор: Ирина Погорелая