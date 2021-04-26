Хопкинс победил в номинации / reutersconnect
Ранее киноэксперты говорили о том, что статуэтка "Лучшего актера", вероятнее всего, будет посмертно присуждена Чедвику Боузману за роль в ленте "Ма Рейни: Мать блюза".
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Кроме него в номинации участвовали Риз Ахмед ("Звук металла"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гэри Олдмен ("Манк") и Стивен Юн ("Минари").
Несмотря на то, что победу пророчили Чедвику Боузмана, в номинации "Лучший актер" победил Энтони Хопкинс.
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