Среди номинантов на премию был Чедвик Боузман.

Ранее киноэксперты говорили о том, что статуэтка "Лучшего актера", вероятнее всего, будет посмертно присуждена Чедвику Боузману за роль в ленте "Ма Рейни: Мать блюза".

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Кроме него в номинации участвовали Риз Ахмед ("Звук металла"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гэри Олдмен ("Манк") и Стивен Юн ("Минари").

Несмотря на то, что победу пророчили Чедвику Боузмана, в номинации "Лучший актер" победил Энтони Хопкинс.

Оскар-2021: онлайн-трансляция

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Автор: Диана Могилевич