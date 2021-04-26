Сегодня ночью состоялась 93 церемония вручения главной кинопремии "Оскар".

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В 2021 году в Голливуде раздали 23 золотые статуэтки. Кто завоевал престижные награды – читайте ниже.

Полный список победителей:

  1. Лучший актер – Энтони Хопкинс ("Отец")
  2. Лучшая актриса – Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")
  3. Лучший фильм – "Земля кочевников"
  4. Лучший оригинальный сценарий – Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")
  5. Лучший адаптированный сценарий – Кристофер Хэмптон "Отец"
  6. Лучший фильм на иностранном языке – "Еще по одной"
  7. Лучший актер второго плана – Дэниэл Калуя ("Иуда и чёрный мессия")
  8. Лучший грим и прически – "Ма Рейни: Мать блюза"
  9. Лучший костюм – "Ма Рейни: Мать блюза"
  10. Лучший режиссер – Хлоя Чжао "Земля кочевников"
  11. Лучший звук – "Звук металла"
  12. Лучший короткометражный фильм – "Два далёких незнакомца"
  13. Лучший анимационный фильм – "Душа"
  14. Лучший короткометражный документальный фильм – "Коллетт"
  15. Лучший полнометражный документальный фильм – "Мой учитель-осьминог"
  16. Лучшие визуальные эффекты – "Довод"
  17. Лучшая актриса второго плана – Юн Ё-джон ("Минари")
  18. Лучшая работа художника-постановщика – "Манк"
  19. Лучшая операторская работа - " Манк"
  20. Лучший монтаж – "Звук металла"
  21. Лучшая музыка к фильму – "Душа"
  22. Лучший саундтрек – Fight For You ("Иуда и чёрный мессия")

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Автор: Диана Могилевич