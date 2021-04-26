Оскар состоялся ночью 26 апреля / reutersconnect.com
Сегодня ночью состоялась 93 церемония вручения главной кинопремии "Оскар".
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В 2021 году в Голливуде раздали 23 золотые статуэтки. Кто завоевал престижные награды – читайте ниже.
Полный список победителей:
- Лучший актер – Энтони Хопкинс ("Отец")
- Лучшая актриса – Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")
- Лучший фильм – "Земля кочевников"
- Лучший оригинальный сценарий – Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")
- Лучший адаптированный сценарий – Кристофер Хэмптон "Отец"
- Лучший фильм на иностранном языке – "Еще по одной"
- Лучший актер второго плана – Дэниэл Калуя ("Иуда и чёрный мессия")
- Лучший грим и прически – "Ма Рейни: Мать блюза"
- Лучший костюм – "Ма Рейни: Мать блюза"
- Лучший режиссер – Хлоя Чжао "Земля кочевников"
- Лучший звук – "Звук металла"
- Лучший короткометражный фильм – "Два далёких незнакомца"
- Лучший анимационный фильм – "Душа"
- Лучший короткометражный документальный фильм – "Коллетт"
- Лучший полнометражный документальный фильм – "Мой учитель-осьминог"
- Лучшие визуальные эффекты – "Довод"
- Лучшая актриса второго плана – Юн Ё-джон ("Минари")
- Лучшая работа художника-постановщика – "Манк"
- Лучшая операторская работа - " Манк"
- Лучший монтаж – "Звук металла"
- Лучшая музыка к фильму – "Душа"
- Лучший саундтрек – Fight For You ("Иуда и чёрный мессия")
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