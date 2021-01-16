Во многих городах мира на протяжении всего 2020 года отменялись концерты и выставки, пустовали музеи и кинотеатры. Пандемия COVID-19 нанесла сокрушительный удар по креативной индустрии, в которой во всем мире занято более 30 миллионов человек, в основном молодежь.

Мировая киноиндустрия из-за пандемии коронавируса потеряла 7 млрд долларов.

Об этом заявили эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), которые отслеживают торговлю товарами и услугами в креативной индустрии на протяжении уже почти 20 лет.

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Отмечается, что все эти годы темпы роста экспорта товаров и услуг в этой сфере часто опережали аналогичные показатели других отраслей.

«У нас пока нет окончательных показателей развития креативной экономики в 2020 году, но из-за пандемии СОVID-19 прогнозы выглядят весьма мрачно», – сказала руководитель отдела креативной экономики ЮНКТАД Мариса Хендерсон.

Во многих городах мира на протяжении всего 2020 года отменялись концерты и выставки, пустовали музеи и кинотеатры. Пандемия COVID-19 нанесла сокрушительный удар по креативной индустрии, в которой во всем мире занято более 30 миллионов человек, в основном молодежь.

Например, уже подсчитано, что мировая киноиндустрия в результате пандемии потеряла 7 млрд долларов. В 2020 году отмена концертов привела к потере, по меньшей мере, 30% гонораров.

К креативной экономике относят, как правило, рекламу, архитектуру, изобразительное искусство, ремесла, дизайн, моду, фотографию, кино, музыку, исполнительское искусство, программное обеспечение, радио, ТВ, издательское дело, игры, игрушки и компьютерные игры. В целом креативная индустрия — это те виды экономической деятельности, в основе которых лежит создание интеллектуальной собственности, продуктов или услуг, которые воспринимаются потребителем как новые.

В последние годы на креативную экономику приходится около 3% мирового ВВП. Но не исключено, что на самом деле ее ценность значительно выше, поскольку к стоимости этих товаров и услуг следует добавить их культурную ценность.

В ноябре 2019 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую 2021 год «Международным годом креативной экономики и устойчивого развития».

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Автор: Виктория Токарева