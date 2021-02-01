Артист продемонстрировал идеальные вокальные способности.

Мегапопулярный украинский певец Олег Винник вышел на сцену шоу "Голос страны" и исполнил с конкурсантом Богданом мухой песню Rammstein.Читайте такжеСтали известны имена тренеров " Голоса страны-11"

Соответствующее видео опубликовано в Instagram главного певческого проекта страны.

Винник продемонстрировал идеальные вокальные способности и вызвал волну восторга в сети: "Вау!", "Вот это талант!", "Это бомба", "Винник дал жару", "Шедеврально".

"Голос страны-11": как прошел второй эфир

Во втором эпизоде попробовал свои силы на сцене "слепых прослушиваний" певец NIKITA LOMAKIN с песней My Heart Will Go On.

Удивила зрителей и наследница уникальной библиотеки украинских песен Галина Куришко.

Также на шоу пришел Богдан Муха, который исполнил легендарный хит группы Queen под названием The Show Must Go On.

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Автор: Ольга Робейко