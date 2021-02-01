Олег Винник предстал в образе рокера / скриншот
Мегапопулярный украинский певец Олег Винник вышел на сцену шоу "Голос страны" и исполнил с конкурсантом Богданом мухой песню Rammstein.Читайте такжеСтали известны имена тренеров " Голоса страны-11"
Соответствующее видео опубликовано в Instagram главного певческого проекта страны.
Винник продемонстрировал идеальные вокальные способности и вызвал волну восторга в сети: "Вау!", "Вот это талант!", "Это бомба", "Винник дал жару", "Шедеврально".
"Голос страны-11": как прошел второй эфир
- Во втором эпизоде попробовал свои силы на сцене "слепых прослушиваний" певец NIKITA LOMAKIN с песней My Heart Will Go On.
Ломакин пришел на шоу "Голос країни-11" / фото instagram.com/goloskrainy_official
- Удивила зрителей и наследница уникальной библиотеки украинских песен Галина Куришко.
Галина Куришко / фото instagram.com/goloskrainy_official
- Также на шоу пришел Богдан Муха, который исполнил легендарный хит группы Queen под названием The Show Must Go On.
Богдан Муха - рок-исполнитель / фото instagram.com/goloskrainy_official
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