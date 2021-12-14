Всего будут победители в 16 номинациях / фото pixabay.com
14 декабря стало известно, кто из украинских артистов будет бороться за премию YUNA-2022. На награды претендуют работы исполнителей, выпущенных в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.
Номинанты премии YUNA-2022:
Лучший исполнитель
- DANTES
- MAX BARSKIH
- MONATIK
- Wellboy
- Артем Пивоваров
Лучшая исполнительница
- alyona alyona
- DOROFEEVA
- Jerry Heil
- NK
- Тина Король
Лучшая поп-группа
- KALUSH
- KAZKA
- LATEXFAUNA
- TVORCHI
- КОРРУПЦИЯ
Лучшая рок-группа
- The HARDKISS
- БЕZ Обмежень
- Бумбокс
- Океан Эльзы
- СКАЙ
Лучшая песня
- SHUM – Go_A
- Гуси – Wellboy
- Зорі – KALUSH
- Мята – KAZKA
- Рандеву – Артем Пивоваров
Лучшая песня на иностранном языке
- Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert
- Falling – TVORCHI
- gorit – DOROFEEVA
- Зажигать / JOMO – MONATIK
- Красное вино – NK
Лучший альбом
- Hotin – KALUSH
- KOLIR – ONUKA
- ROAD – TVORCHI
- Жива і не залізна – The HARDKISS
- Красное вино – NK
Лучший видеоклип
- Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert
- SHUM – Go_A
- Вишні – Wellboy
- Гуси – Wellboy
- Зажигать / JOMO – MONATIK
- Рандеву – Артем Пивоваров
Лучший дуэт/коллаборация
- Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert
- Любила – Саша Чемеров и Бумбокс
- Місто весни – Океан Эльзы и Один в каноэ
- Поруч – KAZKA и Алексеев
- Почему – Александр Пономарев, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Алексеев
Открытие года
- DOROFEEVA
- MOLFAR
- Skofka
- Wellboy
- Лилу45
Лучшее концертное шоу
- DOROFEEVA – Dofamin
- MAX BARSKIH – Bestseller
- MONATIK – Made With Love and Rhythm
- TVORCHI – ROAD
- Артем Пивоваров – Стихийная акустика
Лучший электронный хит
- Crush – TVORCHI
- Falling – TVORCHI
- GUMA – ONUKA
- SHUM – Go_A
- Лицом к лицу – TVORCHI
Лучший хип-хоп хит
- KAVA – MamaRika
- Весну – ТНМК
- Додому – KALUSH и Skofka
- Зорі – KALUSH
- Таксі – KALUSH и Кристина Соловой
Лучший эстрадный хит
- Ваша мати – СолоХа
- Діаманти – Олег Винник и Элина Иващенко
- Зимня казка – DZIDZIO
- На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов
- Не сдерживай взгляд – Ирина Билык
Другой формат
- DAKOOKA
- Green Grey
- LAYAH
- SINOPTIK
- Курган & Агрегат
Лучшая песня к фильму
- На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов ("Скажене весілля 3")
- По-ла-ла – Dakh Daughters и София Байбакова ("Виктор Робот")
- Сыновья Украины – Марина Маковой ("Мать Апостолов")
- В тот день – Злата Огневич ("Пульс")
- Хочу еще – СКАЙ ("Все будет OK")
Отметим, на победу в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа" и "Лучшая рок-группа" могут быть номинированы только те артисты, которые в течение этого периода выпустили минимум две новые песни.
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