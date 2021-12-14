14 декабря стало известно, кто из украинских артистов будет бороться за премию YUNA-2022. На награды претендуют работы исполнителей, выпущенных в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.

Номинанты премии YUNA-2022:

Лучший исполнитель

  • DANTES
  • MAX BARSKIH
  • MONATIK
  • Wellboy
  • Артем Пивоваров

Лучшая исполнительница

  • alyona alyona
  • DOROFEEVA
  • Jerry Heil
  • NK
  • Тина Король

Лучшая поп-группа

  • KALUSH
  • KAZKA
  • LATEXFAUNA
  • TVORCHI
  • КОРРУПЦИЯ

Лучшая рок-группа

  • The HARDKISS
  • БЕZ Обмежень
  • Бумбокс
  • Океан Эльзы
  • СКАЙ

Лучшая песня

  • SHUM – Go_A
  • Гуси – Wellboy
  • Зорі – KALUSH
  • Мята – KAZKA
  • Рандеву – Артем Пивоваров

Лучшая песня на иностранном языке

  • Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert
  • Falling – TVORCHI
  • gorit – DOROFEEVA
  • Зажигать / JOMO – MONATIK
  • Красное вино – NK

Лучший альбом

  • Hotin – KALUSH
  • KOLIR – ONUKA
  • ROAD – TVORCHI
  • Жива і не залізна – The HARDKISS
  • Красное вино – NK

Лучший видеоклип

  • Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert
  • SHUM – Go_A
  • Вишні – Wellboy
  • Гуси – Wellboy
  • Зажигать / JOMO – MONATIK
  • Рандеву – Артем Пивоваров

Лучший дуэт/коллаборация

  • Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert
  • Любила – Саша Чемеров и Бумбокс
  • Місто весни – Океан Эльзы и Один в каноэ
  • Поруч – KAZKA и Алексеев
  • Почему – Александр Пономарев, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Алексеев

Открытие года

  • DOROFEEVA
  • MOLFAR
  • Skofka
  • Wellboy
  • Лилу45

Лучшее концертное шоу

  • DOROFEEVA – Dofamin
  • MAX BARSKIH – Bestseller
  • MONATIK – Made With Love and Rhythm
  • TVORCHI – ROAD
  • Артем Пивоваров – Стихийная акустика

Лучший электронный хит

  • Crush – TVORCHI
  • Falling – TVORCHI
  • GUMA – ONUKA
  • SHUM – Go_A
  • Лицом к лицу – TVORCHI

Лучший хип-хоп хит

  • KAVA – MamaRika
  • Весну – ТНМК
  • Додому  – KALUSH и Skofka
  • Зорі – KALUSH
  • Таксі – KALUSH и Кристина Соловой

Лучший эстрадный хит

  • Ваша мати – СолоХа
  • Діаманти – Олег Винник и Элина Иващенко
  • Зимня казка – DZIDZIO
  • На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов
  • Не сдерживай взгляд – Ирина Билык

Другой формат

  • DAKOOKA 
  • Green Grey
  • LAYAH
  • SINOPTIK
  • Курган & Агрегат

Лучшая песня к фильму

  • На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов ("Скажене весілля 3")
  • По-ла-ла – Dakh Daughters и София Байбакова ("Виктор Робот")
  • Сыновья Украины – Марина Маковой ("Мать Апостолов")
  • В тот день – Злата Огневич ("Пульс")
  • Хочу еще – СКАЙ ("Все будет OK")

Отметим, на победу в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа" и "Лучшая рок-группа" могут быть номинированы только те артисты, которые в течение этого периода выпустили минимум две новые песни.

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Автор: Диана Могилевич