Премьера ленты запланирована на 24 марта.

Кинокомпания Star Media представила новый трейлер фильма "Я, "Победа" и Берлин" по одноименной повести легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина.

Как сообщает Kinomania Film Distribution, премьера фильма состоится 24 марта во всех кинотеатрах Украины.

В фильме прозвучат каверы легендарных песен Скрябина, которые исполнили топовые украинские артисты. Уже представлено шесть саундтреков: MONATIK – "Старые фотографии", группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Молчать", Alina Pash – "Жду ночи", DZIDZIO – "Мое море", группа АНТИТЕЛА – "Чернобыль форева", ADAM – "Говорили и курили".

Над созданием фильма работали кинокомпания Star Media, Министерство культуры и информационной политики, Государственное агентство Украины по вопросам кино и компания Golden Tile.

"Я, "Победа" и Берлин": трейлер

В трейлере просматриваются атрибуты 90-х – разноцветные бомберы, рубашки в клетку, длинные плащи, стильные очки и красные колготки.

"Я, "Победа" и Берлин": что известно о фильме

Главные роли в фильме сыграли украинские актеры. Прототипом Кузьмы стал актер Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра им. И. Франко Иван Блиндар. Его любимую Барбару воплотила на экране актриса и певица Мария Стопник, друга Барда – актер Владимир Гева.

Это история о становлении музыканта, поисках себя, дружбе и пути к мечте, наполненный сногсшибательными приключениями.

Сюжет. Обычный парень, начинающий музыкант Кузьма, за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Там он хочет обменять раритетную машину на желанный шестисотый "Мерседес" у известного коллекционера. Кузьма обещает своей любимой девушке Барбаре вернуться домой на крутой тачке, а ребятам из группы – обязательно успеть на выступление. Но уже с первых минут путешествия становится понятно – все пошло наперекосяк.

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