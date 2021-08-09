Совсем скоро зрители смогут увидеть Джиллиан Андерсон в третьем сезоне "Полового воспитания".

9 августа 2021 года исполняется 53 года американо-британской актрисе Джиллиан Андерсон, которую зрители больше всего знают по ролям в топ-сериалах последних нескольких десятилетий.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить самые знаковые сериальные роли одной из самых ярких актрис телевидения, хотя и в большом кино и театре она немало работала.

Секретные материалы / The X-Files (1993-2018)

Детство Джиллиан Андерсон прошло между США и Великобританией. Будущая актриса со школьных лет начала увлекаться театром, вобрав в себя традиции обеих школ. Но киношную карьеру она начала строить в США.

В 1993 году 25-летняя Андерсон получила роль, навсегда изменившую ее жизнь – агента Даны Скалли в американском научно-фантастическом телесериале "Секретные материалы". Сериал о двух агентах ФБР, расследующих дела о пришельцах и прочих необъяснимых явлениях, стал настоящим прорывом на ТВ, получил огромное количество наград, включая "Золотой глобус" для Джиллиан Андерсон, и оброс мощной фанатской базой, а заглавную мелодию из титров не знал только ленивый. В итоге с 1993 по 2001 год вышло 9 сезонов сериала и один полнометражный фильм. В 2008 году вышел еще один полнометражный фильм, а в 2016 и 2018 годах – еще два сезона.

Ганнибал / Hannibal (2013-2015)

Следующая громкая роль Джиллиан Андерсон на ТВ – доктор Беделия Дю Морье, являющийся сначала второстепенным, а потом основным персонажем в хитовом психологическом триллере "Ганнибал".

Американские боги / American Gods (2017)

Фэнтезийный сериал "Американские боги" о войне Старых и Новых богов, основанный на одноименном романе Нила Геймана, стал одним из самых противоречивых проектов последних лет. Сериал с мощным кастом, оригинальной идеей и сочной картинкой, тем не менее, с самого начала приследовали неудачи. Джиллиан Андерсон учавствовала только в первом сезоне проекта, сыграв роль богини Медиа из числа Новых Богов. После первого сезона актриса решила покинуть проект.

Половое воспитание / Sex Education (2019-)

В настоящее время Джиллиан Андерсон исполняет одну из главных ролей в британском комедийно-драматический телесериале "Половое воспитание", рассказывающий о проблемах учащихся средней школы английского городка Мурдэйл. Андерсон играет мать главного героя сериала Джин Милберн, которая является известным специалистом по сексологии и психологии отношений, но при этом не в состоянии наладить свою личную жизнь и отношения с сыном.

Корона / The Crown (2020)

Исторический телесериал "Корона", выходящий на Netflix и посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II, является одним из самых успешных телесериальных проектов последних лет. Поскольку события фильма растянуты практически на столетие, в разных сезонах появляются разные главные герои. В четвертом сезоне сериала, охватывающем период времени между 1977 и 1990 годами, Джиллиан Андерсон сыграла премьер-министра Маргарет Тэтчер, за что получила свой второй "Золотой глобус" и еще несколько наград.

Великая / The Great (2020-)

Также сейчас Джиллиан Андерсон снимается в еще одном популярном проекте – американском комедийном псевдоисторическом телесериале "Великая", вольно интерпретирующий юные годы жизни российской императрицы Екатерины Великой (в России сериал прогнозируемо не оценили). Джиллиан Андерсон досталась роль матери Елизаветы.

Как ранее сообщал УНИАН, третий сезон популярного сериала "Половое воспитание" выйдет 17 сентября 2021 года.

Автор: Марина Григоренко