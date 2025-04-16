Новая украинская комедия 'Когда ты выйдешь замуж?' уже доступна на Киевстар ТВ

Романтическая комедия "Когда ты выйдешь замуж?" - новинка украинского кинематографа. Фильм можно посмотреть на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ с 16 апреля.

В центре сюжета - искусствовед Ксения, эксперт по живописи, которая оказывается перед новым этапом в жизни после отмены собственной свадьбы. События приобретают неожиданное развитие, когда героиня вместе с подругой отправляется в путешествие в Хорватию. Во время отдыха Ксения наталкивается на полотно Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?" - и это открытие становится отправной точкой для ряда событий, полных курортных интриг, приключений и даже криминальных перипетий. Финал истории остается открытым: героинь ждет либо свадьба, либо тюрьма - все будет зависеть от принятых решений и выбранного пути.

Главные роли в фильме исполнили Наталка Денисенко, Павел Текучев, Тарас Цимбалюк и Антонина Хижняк. К актерскому составу также присоединились хорватские звезды - актер Домагой Янкович и певица Лидия Бачич.

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Фильм создан кинокомпаниями UnitedContentHUB, F Films и Idea Films, продюсерами выступили Андрей Ногин и Алексей Лимаренко. Режиссером ленты стал Алексей Комаровский. Часть съемок проведена в Украине, а часть - на живописном побережье Хорватии. Первый тизер был представлен на кинорынке 77-го Каннского международного кинофестиваля.

На Киевстар ТВ каждый зритель может найти что-то для себя - платоформа позволяет просматривать контент одновременно на пяти устройствах: смартфоне, планшете, ноутбуке, SMART TV, планшете, с тюнером, на ноутбуке, со смартфона или Xbox. А еще - загружать фильмы для просмотра офлайн, без доступа к интернету. Пользоваться платформой могут абоненты всех мобильных операторов Украины. Смотрите фильм "Когда ты выйдешь замуж?" на Киевстар ТВ с 16 апреля по ссылке.

Также на Киевстар ТВ вас ждут другие украинские премьеры - "Домик на счастье", "Ромео и Джульетта из Черкасс", "Бешеные соседи 3" и многое другое.

Справка:

Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua.

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