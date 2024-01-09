В украинский прокат фильм выйдет в марте 2024 года.

Вышел украинский трейлер драматического триллера "Материнский инстинкт"(Mothers' Instinct), главные роли в котором исполнили одни из лучших актрис современности, обладательницы премии "Оскар" Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн.

Филь является англоязычной адаптацией мирового бестселлера бельгийской писательницы Барбары Абел. У главных героинь Элис (Честейн) и Селин (Хэтэуэй), кажется, есть все: любящие мужья, чудестные дети, комфортная жизнь в богатом пригороде, а также их соседская крепкая дружба. Впрочем, трагический случай уничтожает эту идеальную гармонию. Чувство вины, подозрительность и паранойя объединяются, чтобы уничтожить дружбу, а, возможно, и их жизни.

Сценарий проекта, впервые представленного на международном кинофестивале в Торонто, был адаптирован Сарой Конрадт, которую за эту работу авторитетное издание Variety внесло в список сценаристов "за которыми нужно следить".

Постановщиком триллера выступил француз Бенуа Деломме, для которого лента стала режиссерским дебютом. Ранее он успел зарекомендовать себя на весь мир благодаря своим операторским работам в таких фильмах, как "Ван Гог. На пороге вечности", "Любовник леди Чаттерлей", "Минамата", "Самый пьяный округ в мире" и других.

Кроме Энн Хэтэуэй ("Дьявол носит Прада", "8 подруг Оушена", "Отверженные", "Темный рыцарь возвращается", "Интерстеллар") и Честейн ("Игра Молли", "Оно 2", "Марсианин", "Самый жестокий год", "Багровый пик"), в фильме сыграли Джош Чарльз ("Память", "Хорошая жена", "S.W.A.T.: Спецназ города ангелов") и Андерс Даниэльс Ли ("Худший человек в мире", "Персональный покупатель", "Осло, 22").

"Материнский инстинкт" – третья совместная работа для Честейн и Хэтэуэй после фильмов "Интерстеллар" и "Время Армагеддона". По словам суперзвезд и подруг в реальной жизни, они специально искали материал, который позволил бы им иметь как можно больше общих сцен в фильме.

По словам Честейн, актрисы разыгрывают историю, в которой "вина, подозрения и паранойя просачиваются в дружбу их героинь, поскольку темные стороны психологической битвы уступают место темной стороне материнского инстинкта".

В то же время Хэтэуэй утверждает, что эта роль является самой сложной в ее карьере. "Эта необычная деталь поставила меня лицом к лицу со своим худшим страхом, который мне пришлось преодолеть, чтобы принять эту роль", – заявила актриса. – "Из-за страха я чуть не отказалась от участия в фильме, потому что не знала, смогу ли я преодолеть собственные материнские инстинкты и выполнить свои актерские задачи".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет в марте 2024 года.

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