Эпатажное название трека A huevo в переводе с мексиканского сленга означает "круто/офигенно".

Украинская певица Настя Каменских, она же NK, представила новую песню из предстоящего испаноязычного альбома Ecléctica.

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NK присоединилась к популярному в мире тренду на латиноамериканскую музыку и продолжает завоевывать Латинскую Америку. Как рассказывала сама Каменских, эпатажное название трека A huevo в переводе с мексиканского сленга означает "круто/офигенно".

В песне также можно услышать фразы на украинском языке, что уже стало фишкой NK в треках на иностранных языках.

Новый альбом Каменских выйдет 18 сентября, и станет первым альбомом певицы на испанском языке.

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Автор: Ольга Броскова