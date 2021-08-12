Концерт Nick Cave & The Bad Seeds в Киеве запланирован на август 2022 года.

Легендарный австралийский рок-музыкант Ник Кейв впервые даст концерт в Украине.

Как сообщается на странице концертного агентства Pop Corn CA в Facebook, концерт группы Nick Cave & The Bad Seeds запланирован на 19 августа 2022 года в столичном Дворце спорта. Билеты должны поступить в продажу с 16 августа 2021 года, стоимость от 1290 грн.

Кто такой Ник Кейв

Рок-музыкант, поэт, писатель, автор музыки к фильмам и актер Ник Кейв родился в 1957 году в Австралии. Музыкант отличается особо мрачным стилем как в музыке и лирике, так и внешнем виде, а на концертах он весьма экпрессивен и театрален. По словам самого Кейва, на его личность и творчество сильно повлияла художественная литература.

Свою музыкальную деятельность Кейв начал в конце 70-х годов прошлого века вместе с композитором-мультиинструменталистом Миком Харви, с которым он познкомился во время учебы в художественном колледже. Вместе они организовывали практически все свои последующие музыкальные проекты.

Первым стала группа Boys Next Door, выпустившая всего один альбом в 1979 году и сразу же развалившаяся. Следующим проектам стала постпанк-группа The Birthday Party, на счету которой четыре альбома с 1980 по 1983 годы.

Ну а в 1983 году Кейв и Харви создали свое главное детище – рок-группу Nick Cave & The Bad Seeds, существующую по сей день. Основой для звучания группа взяла нойз-рок, а также элементы таких стилей как панк-рок, готик-рок, блюз и ноу-вейв. На данный момент на счету группы 17 студийных альбомов. Именно ее концерт и состоится в Украине в 2022 году.

Помимо этого, Кейв отметился несколькими сольниками, последний из которых Carnage он выпустил в паре с Уорреном Эллисом из Nick Cave & The Bad Seeds в феврале 2021 года.

Ну а массовый слушатель в первую очередь знает Ника Кейва по вечному хиту Where the Wild Roses Grow, выпущенному совместно с австралийской поп-дивой Кайли Миноуг в 1994 году.

Также Кейв написал саундтреки к нескольким десяткам фильмов, включая "Бэтмен навсегда", "Крик", "Хеллбой: Герой из пекла", "Любовь и сигареты", "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса", "Самый пьяный округ в мире" и "Острые козырьки".

Как ранее сообщал УНИАН, музыкальный фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2022 год. Среди хедлайнеров – Twenty One Pilots, Placebo, alt-J, Yungblud и другие.

Автор: Марина Григоренко