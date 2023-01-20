В украинский прокат фильм выйдет 26 января 2023 года.

Вышел новый украинский трейлер экшн-комедии "Неудержимая свадьба" (Shotgun Wedding) с Дженнифер Лопес в главной роли.

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 26 января 2023 года.

В центре сюжета фильма – пара Дарси и Том, которые планируют пышную романтическую свадьбу на экзотическом острове. Впрочем, сама невеста отдала бы предпочтение чему-то менее изысканному, а ее желание сбежать с собственной свадьбы стало еще более очевидным после встречи их семей и друзей – они оказались просто несовместимы. Однако именно тогда, когда споры грозят все разрушить, свадьбу срывают пираты. Они берут в заложники всех, кроме пропавших новобрачных. Теперь Дарси и Том должны прекратить споры, чтобы спасти родных.

Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лопез ("Выйди за меня", "Мошенницы с Уолл-Стрит"), Джош Демел (франшиза "Трансформеры") и Дженнифер Кулидж (франшиза "Американский пирог", сериал "Белый лотос"). Также одну из эпизодических ролей в фильме исполнил Ленни Кравиц.

Режиссером фильма выступил Джейсон Мур ("Сестры", "Идеальный голос").

Премьера фильма состоялась в конце 2023 года в Сингапуре, по итогам первых просмотров он получил смешанные отзывы.

Отметим, это уже не первый фильм с Дженнифер Лопес в роли невесты – буквально год назад вышел фильм "Выйди за меня".

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