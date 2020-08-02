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Названы 10 самых популярных фильмов Netflix

16:01, 02 августа 2020
Кино и музыка
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Популярный фильм / Скриншот YouTube

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Фильм "Правосудие Спенсера" оказался в списке самых популярных фильмов, передает Bloomberg.

На десятом месте оказался фильм "Идеальное свидание". Его премьера состоялась в 2019 году. За первые четыре недели премьеры фильм набрал 55 миллионов просмотров.

На девятом месте фильм-новинка "Платформа", который выпустили в этом году. Его уже просмотрели 56 миллионов человек.

Также одной из новинок текущего года стала картина "Не та девушка". Ее просмотрели 59 миллионов человек за первые четыре недели премьерного показа.

В 2019 году одним из самых просматриваемых фильмов стал "Тройная граница" с результатом 63 миллиона просмотров.

Чуть больше просмотров набрал фильм "Ирландец" (64 млн), который также вышел в прошлом году.

Одним из популярных фильмов также стал "Загадочное убийство". Его премьера состоялась в прошлом году и за четыре недели набрала 83 миллиона просмотров.

"Шестеро вне закона" набрал также 83 миллиона просмотров.

Третью позицию в рейтинге занял фильм"Правосудие Спенсера". Его просмотрели 85 миллионов раз.

На втором месте "Птичий короб". 89 миллионов зрителей оценили эту киноленту.

И лидером стал "Тайлер Рейк: Операция по спасению" с результатом 99 миллионов просмотров.

Как сообщал УНИАН, Netflix добавит в каталог несколько культовых сериалов о темнокожих.

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