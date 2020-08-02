Названы 10 самых популярных фильмов Netflix

Эти фильмы являются одними из самых часто просматриваемых.

Стриминговая платформа Netflix стала очень популярной за последние годы. Так, фильмы, которые она выпускает, одни из самых просматриваемых.

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Фильм "Правосудие Спенсера" оказался в списке самых популярных фильмов, передает Bloomberg.

На десятом месте оказался фильм "Идеальное свидание". Его премьера состоялась в 2019 году. За первые четыре недели премьеры фильм набрал 55 миллионов просмотров.

На девятом месте фильм-новинка "Платформа", который выпустили в этом году. Его уже просмотрели 56 миллионов человек.

Также одной из новинок текущего года стала картина "Не та девушка". Ее просмотрели 59 миллионов человек за первые четыре недели премьерного показа.

В 2019 году одним из самых просматриваемых фильмов стал "Тройная граница" с результатом 63 миллиона просмотров.

Чуть больше просмотров набрал фильм "Ирландец" (64 млн), который также вышел в прошлом году.

Одним из популярных фильмов также стал "Загадочное убийство". Его премьера состоялась в прошлом году и за четыре недели набрала 83 миллиона просмотров.

"Шестеро вне закона" набрал также 83 миллиона просмотров.

Третью позицию в рейтинге занял фильм"Правосудие Спенсера". Его просмотрели 85 миллионов раз.

На втором месте "Птичий короб". 89 миллионов зрителей оценили эту киноленту.

И лидером стал "Тайлер Рейк: Операция по спасению" с результатом 99 миллионов просмотров.

Как сообщал УНИАН, Netflix добавит в каталог несколько культовых сериалов о темнокожих.

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