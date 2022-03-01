Netflix должен был подпадать под ряд новых обязательств в России с 1 марта.

Американский стриминговый сервис Netflix отказался транслировать 20 российских каналов, поддерживаемых государством, из-за нападения России на Украину и войны.

Об этом сообщает издание Рolitico со ссылкой на представителя Netflix.

Согласно сообщению, Netflix должен был подпадать под ряд новых обязательств в России с 1 марта после того, как в прошлом году он был добавлен в реестр "аудиовизуальных услуг", который контролирует Роскомнадзор.

Обязательства означают, что Netflix пришлось бы транслировать 20 российских федеральных телевизионных станций, включая такие, как Первый канал, НТВ и канал Русской православной церкви "Спас". Первый канал, в частности, имеет тесные связи с Кремлем.

"Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис", — сказал представитель Netflix.