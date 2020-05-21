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Netflix будет удалять заброшенные аккаунты пользователей

22:28, 21 мая 2020
Кино и музыка
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Netflix избавится от "мертвых" аккаунтов / Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает Variety, компания сообщила, что будет уведомлять о возможности закрытия аккаунта пользователей, которые ничего не смотрели на протяжении 12 месяцев. Сервис обратится даже к тем пользователям, которые не пользовались стримингом последние 2 года.

Если пользователи не подтвердят, что хотят сохранить подписку, сервис автоматически удалит их профили.  При этом, данные об удаленном аккаунте будут храниться еще 10 месяцев, так что пользователь получит возможность восстановить его.

Отмечается, что неактивных аккаунтов на сервисе крайне мало – менее 0,5% от общей базы пользователей.

Ранее Netflix опубликовал трейлер четвёртого сезона сериала «13 причин почему», который станет для шоу заключительным.

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Теги: #сериалы Netflix