Опубликован трейлер финального сезона сериала "13 причин почему"

Финальный сезон завершит историю учеников школы, в которой однажды покончила с собой Ханна Бейкер.

Netflix опубликовал трейлер четвёртого сезона сериала «13 причин почему», который станет для шоу заключительным.

Читайте такжеХолли Берри снимется в фантастическом фильме "Падение Луны"

Финальный сезон завершит историю учеников школы, в которой однажды покончила с собой Ханна Бейкер. Перед выпускным им придется похоронить секреты прошлого, которые норовят вырваться наружу.

Сезон из 10 эпизодов выйдет на Netflix 5 июня.

Ранее в сети появились кадры второго сезона сериала «Политик», а также обнародовали дату премьеры.