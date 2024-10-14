В украинский прокат фильм выйдет 21 ноября 2024 года.

Вышел трейлер постапокалиптического экшн-триллера "Мертвые земли" (Elevation), главную роль в котором исполнил звезда Marvel, новый Капитан Америка Энтони Маки.

События фильма происходят в недалеком будущем, в котором неизвестные существа, появившиеся из ниоткуда, уничтожили почти все живое на планете. Остатки человечества вынуждены скрываться на высоте более 1800 метров – там, где монстры не могут их достать. Главный герой фильма из того поколения, которое привыкло к жизни в горах. Но когда на кону оказывается жизнь его близких, мужчине придется спуститься за безопасную границу и противостоять пожирателям.

Кроме Маки в фильме сыграли Морена Баккарин (франшиза "Дэдпул", сериалы "Родина", "Готэм") и Мэдди Хессон (сериалы "Импульс", "Рекрут").

Снял фильм Джордж Нолфи ("Изменяя реальность", "Банкир").

В украинский прокат фильм выйдет 21 ноября 2024 года, сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution.

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