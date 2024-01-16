Юбилейная церемония отметила лучших актеров и сериалы в 26 категориях.

В Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония награждения "Emmy Awards 2024", которая отмечает лучших актеров и актрис, а также лучшие сериалы и телешоу. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Интересно, что премия должна была состояться еще осенью 2023 года, однако из-за страйков гильдий сценаристов и актеров событие пришлось перенести на январь 2024.

Триумфаторами этого года стали три сериала: "Наследники", "Медведь" и "Ссора".

Сериал "Наследники" - американский комедийно-драматический телесериал, созданный Джесси Армстронгом. В нем показаны события, связанные с вымышленной семьей Роев, которые являются владельцами глобальной медиа-империи. Внутри семьи происходит борьба за контроль над бизнесом.

Сериал "Ссора" снят корейским режиссером Ли Сон Цзинем. В главных ролях Стивен Джон и Али Вон. Их персонажи чуть не столкнулись автомобилями, из-за чего начался спор.

"Медведь" - американский комедийно-драматический сериал, созданный Кристофером Сторером. В главных ролях Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири. По сюжету молодой шеф-повар возвращается домой, чтобы управлять семейным магазином сэндвичей с говядиной.

Интересно, что на церемонии состоялось воссоединение звезд сериала "Анатомия Грей" и выход на сцену 90-летней актрисы Джоан Коллинз из легендарного сериала "Династия".

Полный список победителей Emmy Awards-2024: