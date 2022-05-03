Анджелина Джоли восхищает не только своим профессионализмом.

Голливудская актриса Анджелина Джоли - человек, который восхищает своими профессиональными талантами, неповторимой внешностью, яркими образами и доброй душой. Она - одна из тех знаменитых артистов, которые приехали в Украину, чтобы помочь пострадавшим от ужасов войны.

УНИАН предлагает вам вспомнить топ-5 лучших фильмов с ее участием, которые доказывают ее непревзойденность.

"Малефисента"

Картина является ремейком диснеевского мультипликационного фильма 1959 года "Спящая красавица", а также вольным пересказом и переосмыслением самой сказки, который посвящён Малефисенте, главной злодейке оригинального мультфильма. В 2019 году вышла новая часть фильма "Малефисента: Владычица тьмы".

В центре сюжета юная волшебница Малефисента, которая вела уединенную жизнь в зачарованном лесу, окруженная сказочными существами, но однажды все изменилось… В её мир вторглись люди, которые принесли с собой разрушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь могущественные тёмные силы.

"Мистер и миссис Смит"

Фильм ""Мистер и миссис Смит" рассказывает о непростой супружеской жизни двух наемных убийц, которые скрывают друг от друга свое истинное лицо, но однажды им придется решить на чьей они стороне. В главных ролях - Анджелина Джоли и Бред Питт. Кстати, именно этот фильм стал стартом их отношений вне камер.

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц"

Именно после этого фильма Анджелина Джоли обрела популярность. "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" - это экранизация серии компьютерных игр, посвящённых археологу и искательнице приключений Ларе Крофт. Фильм вышел на экраны летом 2001 года.

"Особо опасен"

Это американский боевик режиссера Тимура Бекмамбетова, премьера которого состоялась в 2008 году. В центре сюжета занудный Уэсли Гибсон, который страдает от издевок начальства и окружающих. Однажды он узнает об убийстве своего отца и окажется втянут в тайное общество киллеров под названием "Братство". За его обучение возьмется опытная наставница Фокс, и тогда жизнь Гибсона кардинально изменится.

"Турист"

В фильме "Турист" Анджелина Джоли снялась с Джонни Деппом. Американский турист Фрэнк, которого и сыграл Депп, приезжает в Италию, чтобы залечить душевную рану. В Венеции он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза (Джоли). И казалось бы, ничего не мешает им быть счастливыми, но у судьбы на них другие планы.

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