В воскресенье, 16 июня, состоялась 77-я церемония театральной премии "Тони". Она ежегодно отмечает лучших в сфере американского театра, включая музыкальный театр. Премия считается театральным эквивалентом кинематографического "Оскара", музыкальной "Грэмми" и телевизионной "Эмми".
На мероприятие пришло немало известных гостей, в частности актриса Анджелина Джоли, Хилари Клинтон, актер Дэниел Рэклифф и многие другие знаменитости.
Кстати, звезда "Гарри Поттера" одержал победу в категории "Лучшая роль актера в главной роли в мюзикле "Весело катимся" и поразил своей эмоциональной речью.
"Мне больше никогда не будет так хорошо, как сейчас", - отметил актер на сцене, когда получал награду.
К слову, лидером стал спектакль "Стереофонический", который получил 5 наград.
Полный перечень победителей премии "Тони"
- Лучшая игра: "Стереофонический"
- Лучший мюзикл: "Аутсайдеры"
- Лучшее возрождение пьесы: "Соответствующий"
- Лучшее возрождение мюзикла: "Весело катимся"
- Лучший актер в главной роли в пьесе: Джереми Стронг, "Враг народа"
- Лучшая актриса в главной роли в пьесе: Сара Полсон, "Соответствующий"
- Лучшая роль актера в главной роли в мюзикле: Джонатан Грофф, "Весело катимся"
- Лучшая актриса в главной роли в мюзикле: Малеа Джой Мун, "Адская кухня"
- Лучшая роль актера в главной роли в пьесе: Уилл Брилл, "Стереофонический"
- Лучшая роль актрисы в главной роли в пьесе: Кара Янг, "Пурли Викториус: Неконфедеративная суматоха на хлопковом участке"
- Лучшая роль актера в главной роли в мюзикле: Дэниел Рэдклифф, "Весело катимся"
- Лучшее исполнение актрисы в главной роли в мюзикле: Кесия Льюис, "Адская кухня"
- Лучшая книга мюзикла: "Suffs" Шайна Тауб
- Лучшая оригинальная партитура (музыка и/или слова), написанная для театра: "Suffs" - музыка и слова Шайна Тауб
- Лучшее сценическое оформление спектакля: Дэвид Зинн "Стереофонический"
- Лучший сценический дизайн мюзикла: Том Скатт, кабаре в клубе Kit Kat
- Лучший дизайн костюмов спектакля: Деде Айти, "Африканское плетение волос Джаджи"
- Лучший дизайн костюмов мюзикла: Линда Чо, "Великий Гэтсби"
- Лучший световой дизайн спектакля: Джейн Кокс, "Соответствующий"
- Лучший световой дизайн мюзикла: Брайан МакДевитт и Хана С. Ким, "Аутсайдеры"
- Лучшее звуковое оформление спектакля: Райан Румери, "Стереофонический"
- Лучшее звуковое оформление мюзикла: Коди Спенсер, "Аутсайдеры"
- Лучшая постановка пьесы: Дэниел Окин, "Стереофонический"
- Лучшая постановка мюзикла: Даня Теймор, "Аутсайдеры"
- Лучшая хореография: Джастин Пек, Иллинойс
- Лучшая оркестровка: Джонатан Туник, "Весело катимся".
Напомним, ранее были названы победители 77-го Каннского фестиваля.