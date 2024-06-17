На масштабном событии было много звезд.

В воскресенье, 16 июня, состоялась 77-я церемония театральной премии "Тони". Она ежегодно отмечает лучших в сфере американского театра, включая музыкальный театр. Премия считается театральным эквивалентом кинематографического "Оскара", музыкальной "Грэмми" и телевизионной "Эмми".

На мероприятие пришло немало известных гостей, в частности актриса Анджелина Джоли, Хилари Клинтон, актер Дэниел Рэклифф и многие другие знаменитости.

Кстати, звезда "Гарри Поттера" одержал победу в категории "Лучшая роль актера в главной роли в мюзикле "Весело катимся" и поразил своей эмоциональной речью.

"Мне больше никогда не будет так хорошо, как сейчас", - отметил актер на сцене, когда получал награду.

К слову, лидером стал спектакль "Стереофонический", который получил 5 наград.

Полный перечень победителей премии "Тони"

Лучшая игра: "Стереофонический"

"Стереофонический" Лучший мюзикл: "Аутсайдеры"

"Аутсайдеры" Лучшее возрождение пьесы: "Соответствующий"

"Соответствующий" Лучшее возрождение мюзикла: "Весело катимся"

"Весело катимся" Лучший актер в главной роли в пьесе: Джереми Стронг, "Враг народа"

Джереми Стронг, "Враг народа" Лучшая актриса в главной роли в пьесе: Сара Полсон, "Соответствующий"

Сара Полсон, "Соответствующий" Лучшая роль актера в главной роли в мюзикле: Джонатан Грофф, "Весело катимся"

Джонатан Грофф, "Весело катимся" Лучшая актриса в главной роли в мюзикле: Малеа Джой Мун, "Адская кухня"

Малеа Джой Мун, "Адская кухня" Лучшая роль актера в главной роли в пьесе: Уилл Брилл, "Стереофонический"

Уилл Брилл, "Стереофонический" Лучшая роль актрисы в главной роли в пьесе: Кара Янг, "Пурли Викториус: Неконфедеративная суматоха на хлопковом участке"

Кара Янг, "Пурли Викториус: Неконфедеративная суматоха на хлопковом участке" Лучшая роль актера в главной роли в мюзикле: Дэниел Рэдклифф, "Весело катимся"

Дэниел Рэдклифф, "Весело катимся" Лучшее исполнение актрисы в главной роли в мюзикле: Кесия Льюис, "Адская кухня"

Кесия Льюис, "Адская кухня" Лучшая книга мюзикла: "Suffs" Шайна Тауб

"Suffs" Шайна Тауб Лучшая оригинальная партитура (музыка и/или слова), написанная для театра: "Suffs" - музыка и слова Шайна Тауб

"Suffs" - музыка и слова Шайна Тауб Лучшее сценическое оформление спектакля: Дэвид Зинн "Стереофонический"

Дэвид Зинн "Стереофонический" Лучший сценический дизайн мюзикла: Том Скатт, кабаре в клубе Kit Kat

Том Скатт, кабаре в клубе Kit Kat Лучший дизайн костюмов спектакля: Деде Айти, "Африканское плетение волос Джаджи"

Деде Айти, "Африканское плетение волос Джаджи" Лучший дизайн костюмов мюзикла: Линда Чо, "Великий Гэтсби"

Линда Чо, "Великий Гэтсби" Лучший световой дизайн спектакля: Джейн Кокс, "Соответствующий"

Джейн Кокс, "Соответствующий" Лучший световой дизайн мюзикла: Брайан МакДевитт и Хана С. Ким, "Аутсайдеры"

Брайан МакДевитт и Хана С. Ким, "Аутсайдеры" Лучшее звуковое оформление спектакля: Райан Румери, "Стереофонический"

Райан Румери, "Стереофонический" Лучшее звуковое оформление мюзикла: Коди Спенсер, "Аутсайдеры"

Коди Спенсер, "Аутсайдеры" Лучшая постановка пьесы: Дэниел Окин, "Стереофонический"

Дэниел Окин, "Стереофонический" Лучшая постановка мюзикла: Даня Теймор, "Аутсайдеры"

Даня Теймор, "Аутсайдеры" Лучшая хореография: Джастин Пек, Иллинойс

Джастин Пек, Иллинойс Лучшая оркестровка: Джонатан Туник, "Весело катимся".

Напомним, ранее были названы победители 77-го Каннского фестиваля.

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