Юбилейная церемония награждения Национальной музыкальной премией YUNA состоится 30-31 марта 2021 года / пресс-служба

В среду, 9 декабря, оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA назвал номинантов 2021 года.

На голосование, согласно регламенту премии, выдвигались работы украинских исполнителей, вышедшие в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Премия YUNA 2021 будет вручена в 17 номинациях.

Итак, номинантами YUNA 2021 стали:

Лучшая исполнительница:

  • Alina Pash 

  • alyona alyona

  • Jerry Heil 

  • NK

  • Оля Полякова

Лучший исполнитель:

  • KHAYAT

  • MAX BARSKIH 

  • MONATIK

  • Артем Пивоваров

  • Сергей Бабкин

Лучшая поп-группа:

  • KADNAY

  • KAZKA

  • MOZGI

  • TVORCHI

  • Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

  • O.Torvald

  • Pianoбой

  • The HARDKISS

  • BEZ ОБМЕЖЕНЬ 

  • Бумбокс

Открытие года:

  • Go_A

  • Kosmopolis

  • Lida Lee

  • Our Atlantic

  • АСАФАТОV

Лучший видеоклип:

  • Ангела – Бумбокс и Крихитка 

  • ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева 

  • Історія України за 5 хвилин – ТНМК

  • Кіно – Антитела 

  • Кобра – The HARDKISS та MONATIK

Лучший альбом:

  • 13 waves – TVORCHI

  • 1990 – MAX BARSKIH

  • Eclectica – NK

  • Nirvana – KAZKA

  • Жіноча сила – TAYANNA

  • Земной – Артем Пивоваров

Лучшая песня:

  • Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина 

  • Гора – THE HARDKISS 

  • Дежавю – Артем Пивоваров

  • Кіно – Антитела 

  • Кобра – THE HARDKISS и MONATIK

Лучшая песня на другом языке:

  • 99 – KRUTЬ

  • A HUEVO – NK

  • Bonfire – TVORCHI

  • Make It Rain Champagne – Верка Сердючка

  • ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева

Лучший электронный хит:

  • Bonfire – TVORCHI 

  • DanceDiscoParty – KADNAY 

  • I Want You – MARUV и BOOSIN

  • СЕАНС – ONUKA

  • Холодна ніч – Ivan NAVI

Лучший хип-хоп-хит:

  • BOSORKANYA – Alina Pash

  • MAVKA – MamaRika

  • Ангела – Бумбокс и Крихитка 

  • Гори – alyona alyona и KALUSH

  • Історія України за 5 хвилин – ТНМК

  • Другой формат:

  • ALLOISE

  • Pur:Pur

  • DakhaBrakha

  • Евгений Хмара 

  • ЛУНА

  • Лучший дуэт/коллаборация:

  • Ангела – Бумбокс и Крихитка 

  • ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева 

    Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина 

    Героям – БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян

    Кобра – The HARDKISS и MONATIK

  • Лучший эстрадный хіт:

  • Безумная любовь – Олег Винник

  • Киця – DZIDZIO и Оля Цибульская 

  • Красная помада – Ирина Билык 

  • По кайфу – Олег Кензов

  • Свят! Свят! Свят! – ПТП, Олег Винник, Оля Полякова

  • Лучшее концертное шоу:

  • Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv

  • KAZKA – NIRVANA

  • The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика

  • АНТИТІЛА – HELLO Kyiv Live

  • Время и Стекло – Последний танец

  • Читайте такжеУспеть в кино до локдауна: трагикомедия «Еще по одной», авантюрная комедия «Афера по-голливудски» и другие премьеры 10 декабряСписок претендентов в категории "Лучший менеджмент артиста" будет сформирован оргкомитетом YUNA 10 декабря. Согласно регламенту, в этой номинации будут соревноваться менеджеры и компании, которые работают с артистами, которые были номинированы в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа", "Лучшая рок-группа".

    Голосование в номинации "Лучшая песня к фильму" в этом году будет проходить только в финальном туре. Экспертный совет премии из-за небольшого количества претендентов (что связано с ограниченным количеством кинопремьер в условиях карантина) решила всех 6 претендентов номинировать автоматически. Вот они:

  • Юлия Санина & Тина Кароль – “Вільна” (фильм “Віддана”)

  • Джамала – “Ціна правди” (“Ціна правди”)

  • Оля Полякова, Потап, Олег Винник – "Свят свят свят" ("Скажене весілля 2")

  • Камерный хор Inspiratum – "Viva Forever" ("Мої думки тихі")

  • KAZKA – “Літаки” ("Побачення у Вегасі")

  • Katya Chilly – "Тече річка невеличка..." (“Тарас. Повернення”)

  • ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева 

  • Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина 

  • Героям – БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян

  • Кобра – The HARDKISS и MONATIK

  • Десятая, юбилейная церемония награждения Национальной музыкальной премией YUNA состоится 30-31 марта 2021 года в киевском Дворце "Украина". Там будут объявлены имена победителей YUNA 2021. Во время проведения шоу будут соблюдены все карантинные требования, которые будут обязательными на то время.

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Автор: УНИАН