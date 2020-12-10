Читайте такжеУспеть в кино до локдауна: трагикомедия «Еще по одной», авантюрная комедия «Афера по-голливудски» и другие премьеры 10 декабряСписок претендентов в категории "Лучший менеджмент артиста" будет сформирован оргкомитетом YUNA 10 декабря. Согласно регламенту, в этой номинации будут соревноваться менеджеры и компании, которые работают с артистами, которые были номинированы в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа", "Лучшая рок-группа".

Голосование в номинации "Лучшая песня к фильму" в этом году будет проходить только в финальном туре. Экспертный совет премии из-за небольшого количества претендентов (что связано с ограниченным количеством кинопремьер в условиях карантина) решила всех 6 претендентов номинировать автоматически. Вот они: