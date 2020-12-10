В среду, 9 декабря, оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA назвал номинантов 2021 года.
На голосование, согласно регламенту премии, выдвигались работы украинских исполнителей, вышедшие в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Премия YUNA 2021 будет вручена в 17 номинациях.
Итак, номинантами YUNA 2021 стали:
Лучшая исполнительница:
Alina Pash
alyona alyona
Jerry Heil
NK
Оля Полякова
Лучший исполнитель:
KHAYAT
MAX BARSKIH
MONATIK
Артем Пивоваров
Сергей Бабкин
Лучшая поп-группа:
KADNAY
KAZKA
MOZGI
TVORCHI
Время и Стекло
Лучшая рок-группа:
O.Torvald
Pianoбой
The HARDKISS
BEZ ОБМЕЖЕНЬ
Бумбокс
Открытие года:
Go_A
Kosmopolis
Lida Lee
Our Atlantic
АСАФАТОV
Лучший видеоклип:
Ангела – Бумбокс и Крихитка
ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева
Історія України за 5 хвилин – ТНМК
Кіно – Антитела
Кобра – The HARDKISS та MONATIK
Лучший альбом:
13 waves – TVORCHI
1990 – MAX BARSKIH
Eclectica – NK
Nirvana – KAZKA
Жіноча сила – TAYANNA
Земной – Артем Пивоваров
Лучшая песня:
Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина
Гора – THE HARDKISS
Дежавю – Артем Пивоваров
Кіно – Антитела
Кобра – THE HARDKISS и MONATIK
Лучшая песня на другом языке:
99 – KRUTЬ
A HUEVO – NK
Bonfire – TVORCHI
Make It Rain Champagne – Верка Сердючка
ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева
Лучший электронный хит:
Bonfire – TVORCHI
DanceDiscoParty – KADNAY
I Want You – MARUV и BOOSIN
СЕАНС – ONUKA
Холодна ніч – Ivan NAVI
Лучший хип-хоп-хит:
BOSORKANYA – Alina Pash
MAVKA – MamaRika
Ангела – Бумбокс и Крихитка
Гори – alyona alyona и KALUSH
Історія України за 5 хвилин – ТНМК
Другой формат:
ALLOISE
Pur:Pur
DakhaBrakha
Евгений Хмара
ЛУНА
Лучший дуэт/коллаборация:
Ангела – Бумбокс и Крихитка
ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева
Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина
Героям – БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян
Кобра – The HARDKISS и MONATIK
Лучший эстрадный хіт:
Безумная любовь – Олег Винник
Киця – DZIDZIO и Оля Цибульская
Красная помада – Ирина Билык
По кайфу – Олег Кензов
Свят! Свят! Свят! – ПТП, Олег Винник, Оля Полякова
Лучшее концертное шоу:
Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv
KAZKA – NIRVANA
The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика
АНТИТІЛА – HELLO Kyiv Live
Время и Стекло – Последний танец
Читайте такжеУспеть в кино до локдауна: трагикомедия «Еще по одной», авантюрная комедия «Афера по-голливудски» и другие премьеры 10 декабряСписок претендентов в категории "Лучший менеджмент артиста" будет сформирован оргкомитетом YUNA 10 декабря. Согласно регламенту, в этой номинации будут соревноваться менеджеры и компании, которые работают с артистами, которые были номинированы в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа", "Лучшая рок-группа".
Голосование в номинации "Лучшая песня к фильму" в этом году будет проходить только в финальном туре. Экспертный совет премии из-за небольшого количества претендентов (что связано с ограниченным количеством кинопремьер в условиях карантина) решила всех 6 претендентов номинировать автоматически. Вот они:
Юлия Санина & Тина Кароль – “Вільна” (фильм “Віддана”)
Джамала – “Ціна правди” (“Ціна правди”)
Оля Полякова, Потап, Олег Винник – "Свят свят свят" ("Скажене весілля 2")
Камерный хор Inspiratum – "Viva Forever" ("Мої думки тихі")
KAZKA – “Літаки” ("Побачення у Вегасі")
Katya Chilly – "Тече річка невеличка..." (“Тарас. Повернення”)
ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева
Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина
Героям – БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян
Кобра – The HARDKISS и MONATIK
- Десятая, юбилейная церемония награждения Национальной музыкальной премией YUNA состоится 30-31 марта 2021 года в киевском Дворце "Украина". Там будут объявлены имена победителей YUNA 2021. Во время проведения шоу будут соблюдены все карантинные требования, которые будут обязательными на то время.
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