После ухода актера Дэниела Крэйга один из сыгранных им персонажей Джеймс Бонд может стать небинарной персоной.
Такую возможность оценила продюсер и правообладательница бондианы Барбара Брокколи в ходе подкаста Girls on Film, отвечая на соответствующий вопрос ведущей шоу Анны Смит.
Брокколи дала неоднозначный ответ:
"Кто знает, я думаю, мы открыты к такому повороту. Нам просто нужно найти правильного актера".
Читайте также"Не время умирать": в Лондоне прошла премьера последнего Бонда с Крейгом (фото, видео)До этого Смит интересовалась вероятностью изменения гендерной принадлежности героя. В ответ Брокколи выступила против принудительной смены пола персонажей, ставших классическими. Однако при этом она подчеркнула необходимость создания новых ролей для женщин-актрис.
Напомним, ранее сообщалось, что известный 53-летний британский актер Дэниел Крейг простился с ролью Джеймса Бонда.
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