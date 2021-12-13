Продюсер бондианы Барбара Брокколи заявила, что ее команда открыта "к такому повороту".

После ухода актера Дэниела Крэйга один из сыгранных им персонажей Джеймс Бонд может стать небинарной персоной.

Такую возможность оценила продюсер и правообладательница бондианы Барбара Брокколи в ходе подкаста Girls on Film, отвечая на соответствующий вопрос ведущей шоу Анны Смит.

Брокколи дала неоднозначный ответ:

"Кто знает, я думаю, мы открыты к такому повороту. Нам просто нужно найти правильного актера".

Читайте также"Не время умирать": в Лондоне прошла премьера последнего Бонда с Крейгом (фото, видео)До этого Смит интересовалась вероятностью изменения гендерной принадлежности героя. В ответ Брокколи выступила против принудительной смены пола персонажей, ставших классическими. Однако при этом она подчеркнула необходимость создания новых ролей для женщин-актрис.

Напомним, ранее сообщалось, что известный 53-летний британский актер Дэниел Крейг простился с ролью Джеймса Бонда.

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Автор: Катерина Шварц