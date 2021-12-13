Дэниел Крэйг больше не будет играть Бонда / фото REUTERS

После ухода актера Дэниела Крэйга один из сыгранных им персонажей Джеймс Бонд может стать небинарной персоной.

Такую возможность оценила продюсер и правообладательница бондианы Барбара Брокколи в ходе подкаста Girls on Film, отвечая на соответствующий вопрос ведущей шоу Анны Смит.

Брокколи дала неоднозначный ответ:

"Кто знает, я думаю, мы открыты к такому повороту. Нам просто нужно найти правильного актера".

Читайте также"Не время умирать": в Лондоне прошла премьера последнего Бонда с Крейгом (фото, видео)До этого Смит интересовалась вероятностью изменения гендерной принадлежности героя. В ответ Брокколи выступила против  принудительной смены пола персонажей, ставших классическими. Однако при этом она подчеркнула необходимость создания новых ролей для женщин-актрис.

Напомним, ранее сообщалось, что известный 53-летний британский актер Дэниел Крейг простился с ролью Джеймса Бонда.

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Автор: Катерина Шварц