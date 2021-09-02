В первом выпуске программы покажут пакистанского "Да Винчи", который создает уникальный автомобильный декор для всего мира, и продемонстрируют эксклюзивное произведение мастера специально для "Мира наизнанку".

Уже завтра, 4 сентября, в 18.30 на 1+1 стартует продолжение сезона экстремального тревел-шоу "Мир наизнанку". Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев будут открывать неизведанные стороны одной из самых закрытых мусульманских стран мира и впервые обнародуют кадры, которые еще никогда не показывали не только на украинском телевидении, но и на мировых телеканалах.

В новый сезон проекта Дмитрий Комаров ворвется на ярком, украшенном многочисленными декорациями автобусе, который поражает своим причудливым видом. Необычная пакистанская традиция тюнинговать транспорт известна на весь мир. Благодаря этой особенности, улицы некоторых городов можно смело назвать галереей искусств под открытым небом.

Более того, исследовать Пакистан телеведущий продолжит на эксклюзивном мотоцикле, сделанном в лучших пакистанских традициях специально для проекта "Мир наизнанку".

"Мы отправляемся навстречу приключениям. Учитывая, что впереди меня ждет долгое путешествие по всему Пакистану, мне захотелось осуществить его по всем местным обычаям. Поэтому мой транспорт должен быть и красивый и звонкий", - рассказал Дмитрий Комаров.

Читайте такжеМайклу Джексону могло бы исполниться 63: хиты, которые стали легендой

Своего железного коня Дмитрий Комаров нашел на местном авторынке. Впрочем, телеведущего ждал сюрприз, оказывается, что официально в Пакистане иностранец не имеет права купить и зарегистрировать мотоцикл на свое имя, но команда "Мира наизнанку" смогла найти решение.

"В этом особая ценность, особенность и неповторимость пакистанской традиции украшать транспорт. Здесь, в эпоху автоматизации, все продолжают делать вручную. Это фантастика. Когда я покупал его, я думал, что потом буду с ним делать, как продать? Но когда я его увидел теперь я буду думать, как его доставить в Украину", - сказал Комаров.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич